Аршавин допустил, что его сын станет суперзвездой «Спартака»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин высказался о будущем сына Арсения, обучающегося в академии «Спартака».
– А может ли ваш сын перейти из «Спартака» в «Зенит»?
– Он в этом плане по-хорошему упрямый. Так что нет. Он спартаковец. Недавно ему сказал: «Наконец-то твои стали играть хорошо». Он следит за командой, болеет за некоторых игроков. Пока это малоосуществимо. Да и в этом нет нужды. Так что зачем его забирать?
– Вы сказали «пока».
– Мало ли, он станет суперзвездой, и тогда «Зенит» за ним точно придeт.
- Арсений попал в «Спартак» по инициативе мамы – телеведущей Юлии Барановской.
- Аршавин-старший – воспитанник «Зенита».
- Он брал с командой РПЛ, Кубок и Суперкубок УЕФА.