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    • Аршавин допустил, что его сын станет суперзвездой «Спартака»

    Аршавин допустил, что его сын станет суперзвездой «Спартака»

    Бывший зенитовец Андрей Аршавин высказался о будущем сына Арсения, обучающегося в академии «Спартака».

    – А может ли ваш сын перейти из «Спартака» в «Зенит»?

    – Он в этом плане по-хорошему упрямый. Так что нет. Он спартаковец. Недавно ему сказал: «Наконец-то твои стали играть хорошо». Он следит за командой, болеет за некоторых игроков. Пока это малоосуществимо. Да и в этом нет нужды. Так что зачем его забирать?

    – Вы сказали «пока».

    – Мало ли, он станет суперзвездой, и тогда «Зенит» за ним точно придeт.

    • Арсений попал в «Спартак» по инициативе мамы – телеведущей Юлии Барановской.
    • Аршавин-старший – воспитанник «Зенита».
    • Он брал с командой РПЛ, Кубок и Суперкубок УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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