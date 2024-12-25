Актер сериала «Слово пацана» оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Актер сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев, более известный как «Зима», уверен в чемпионстве «Спартака» в этом сезоне.

Московская команда занимает третье место в РПЛ после 18 туров, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на два очка.

– Какие шансы у «Спартака» стать чемпионом в 2025 году?

– Стопроцентные.

– Но ведь впереди «Зенит» и «Краснодар».

– Ради бога – это весело! Я вчера играл в «фифу» с товарищем. Три гола пропустил специально в первом тайме. А потом в финале было 5:5! Это «Спартак» дал гандикап, чтобы был азарт.

– Теперь у «Спартака» новый главный тренер – серб Деян Станкович. Как он вам?

– Он невероятен. Какая‑то легенда! Четкий брутал, харизматик. При этом с головой.

– Вот Гильермо Абаскаль сказал в интервью «Матч ТВ», что «Спартак» едет на его багаже.

– Нет‑нет, команда теперь другая. Как бы химический состав изменился. Вот это мне нравится.