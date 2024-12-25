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    • Актер сериала «Слово пацана» оценил шансы «Спартака» на чемпионство

    Актер сериала «Слово пацана» оценил шансы «Спартака» на чемпионство

    Актер сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев, более известный как «Зима», уверен в чемпионстве «Спартака» в этом сезоне.

    Московская команда занимает третье место в РПЛ после 18 туров, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на два очка.

    – Какие шансы у «Спартака» стать чемпионом в 2025 году?

    – Стопроцентные.

    – Но ведь впереди «Зенит» и «Краснодар».

    – Ради бога – это весело! Я вчера играл в «фифу» с товарищем. Три гола пропустил специально в первом тайме. А потом в финале было 5:5! Это «Спартак» дал гандикап, чтобы был азарт.

    – Теперь у «Спартака» новый главный тренер – серб Деян Станкович. Как он вам?

    – Он невероятен. Какая‑то легенда! Четкий брутал, харизматик. При этом с головой.

    – Вот Гильермо Абаскаль сказал в интервью «Матч ТВ», что «Спартак» едет на его багаже.

    – Нет‑нет, команда теперь другая. Как бы химический состав изменился. Вот это мне нравится.

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    Источник: «Матч ТВ»

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