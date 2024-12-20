Радимов двумя словами охарактеризовал первую часть сезона РПЛ

Владислав Радимов доволен интригой в первых 18 турах чемпионата России-2024/25.

«Вообще, весь этот отрезок чемпионата напоминает американские горки. Такой триллер интересный.

Вот мы дома с женой сидим, ищем, какой бы триллер посмотреть. Уже все пересмотрели, хочется что-нибудь прям вот такое, знаете, крутое.

И никак найти не можем. Я говорю, может быть, чемпионат России, движение по турам глянем?» – сказал Радимов.