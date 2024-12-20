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    • Радимов двумя словами охарактеризовал первую часть сезона РПЛ

    Радимов двумя словами охарактеризовал первую часть сезона РПЛ

    Владислав Радимов доволен интригой в первых 18 турах чемпионата России-2024/25.

    «Вообще, весь этот отрезок чемпионата напоминает американские горки. Такой триллер интересный.

    Вот мы дома с женой сидим, ищем, какой бы триллер посмотреть. Уже все пересмотрели, хочется что-нибудь прям вот такое, знаете, крутое.

    И никак найти не можем. Я говорю, может быть, чемпионат России, движение по турам глянем?» – сказал Радимов.

    • «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков в 18 турах РПЛ. Они делят лидерство.
    • Далее идут «Спартак» (37), «Динамо» (35), «Локомотив» (35), ЦСКА (31).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (5)
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    Иван Петров 1986
    1734707493
    Делом займитесь, а вы все киношку ищите.
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    ...уефан
    1734708706
    ...не надо искать триллер. Вечером оделись. Вышли на у лицу. Пришли на остановку общественного транспорта. Приехали в один из спальных районов. Нашли наливайку. Заказали по рюмахе. Засветили бабло. И триллер нашел вас!...
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    NewLife
    1734709213
    Колобок пробовали - ВВП рекомендует))))
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    Мордаванин
    1734709217
    владдаун с женойлежать а не сидеть нужно
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