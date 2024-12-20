Радимов выделил неожиданную проблему в «Зените»

Владислав Радимов порассуждал об игровом кризисе «Зенита».

По его мнению, петербургскую команду погубила излишняя ротация.

– Очень часто по ходу сезона вспоминались ваши слова после третьего тура, что «Зениту» можно вешать медали, он непобедим, бесконечно прекрасен и вообще вне конкуренции…

– Да, но сколько человек говорило так же?! 90 процентов такое говорили. Ну, по той игре, которую демонстрировал «Зенит», и по тому, как легко он расправился с «Краснодаром» в Суперкубке и всеми остальными, наверное, это было резонно.

– Но что потом пошло не так? Только ли дело в травме Глушенкова?

– Глушенков так и не набрал ту форму, которая была у него вначале, правильно? Это далеко не тот Глушенков, который был на старте. И по движению, и по принятию решений.

И Вендел после той травмы тоже, мне кажется, не восстановился до конца, Семак менял его на 60-х минутах постоянно. Я думаю, может, это не афишируется, но не все в порядке со здоровьем.

И сама конкуренция, что на каждое место по два игрока, когда ты так и не определился со стартовым составом, особенно в линии атаки, выходит боком.

То есть было стабильно все, но потом стали выходить то Соболев, то, помните, какие-то матчи играли три больших нападающих вообще. И само качество игры, особенно скорость из-за этого пропадает.

– Логично.

– В этом плане хорошо, что докатились с таким количеством очков до финиша, но уже потеряли-то прилично. Скажу даже так: докатили на этой позиции до финиша, но запас-то был гораздо больше.