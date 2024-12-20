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    Радимов выделил неожиданную проблему в «Зените»

    Владислав Радимов порассуждал об игровом кризисе «Зенита».

    По его мнению, петербургскую команду погубила излишняя ротация.

    – Очень часто по ходу сезона вспоминались ваши слова после третьего тура, что «Зениту» можно вешать медали, он непобедим, бесконечно прекрасен и вообще вне конкуренции…

    – Да, но сколько человек говорило так же?! 90 процентов такое говорили. Ну, по той игре, которую демонстрировал «Зенит», и по тому, как легко он расправился с «Краснодаром» в Суперкубке и всеми остальными, наверное, это было резонно.

    – Но что потом пошло не так? Только ли дело в травме Глушенкова?

    – Глушенков так и не набрал ту форму, которая была у него вначале, правильно? Это далеко не тот Глушенков, который был на старте. И по движению, и по принятию решений.

    И Вендел после той травмы тоже, мне кажется, не восстановился до конца, Семак менял его на 60-х минутах постоянно. Я думаю, может, это не афишируется, но не все в порядке со здоровьем.

    И сама конкуренция, что на каждое место по два игрока, когда ты так и не определился со стартовым составом, особенно в линии атаки, выходит боком.

    То есть было стабильно все, но потом стали выходить то Соболев, то, помните, какие-то матчи играли три больших нападающих вообще. И само качество игры, особенно скорость из-за этого пропадает.

    – Логично.

    – В этом плане хорошо, что докатились с таким количеством очков до финиша, но уже потеряли-то прилично. Скажу даже так: докатили на этой позиции до финиша, но запас-то был гораздо больше.

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ с 39 очками в 18 турах.
    • Перед перерывом петербуржцы потерпели 2 подряд домашних поражения.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    DMитрий
    1734701497
    докатили на этой позиции до финиша... Опять декабрь с маем путает. А говорил что бросил.
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