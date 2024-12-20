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    • Опубликована статистика «Рубина», «Крыльев» и «Пари НН» в сравнении с прошлым сезоном

    Опубликована статистика «Рубина», «Крыльев» и «Пари НН» в сравнении с прошлым сезоном

    Футбольная платформа РУСТАТ в своем телеграм-канале опубликовала статистику «Рубина», «Крыльев Советов» и «Пари НН» после первой части текущего и прошлого сезонов. У самарцев и нижегородцев она ухудшилась по большинству показателей.

    По итогам первой части прошлого сезона «Рубин» набрал 28 очков и ушeл на перерыв на 7-м месте. Сейчас у казанцев 26 баллов и 8-я позиция.

    «Крылья Советов» в прошлом сезоне после 18 туров набрали 29 очков и ушли на перерыв на 6-й строчке в таблице Сейчас у самарской команды 18 набранных очков и 10-я позиция.

    «Пари НН» завершил первую часть прошлого сезона на 9-м месте с 24 очками. Сейчас клуб идет 12-м с 16 баллами.

    • На данный момент в чемпионате России сыграны 18 туров.
    • 19-й тур РПЛ пройдет с 28 февраля по 2 марта.

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    Источник: телеграм-канал РУСТАТ

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    Сегодня, 13:11
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    Комментарии (2)
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    The only one
    1734690395
    и что?
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    АКС-74У
    1734692853
    Верной дорогой идете, товарищи!
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