Опубликована статистика «Рубина», «Крыльев» и «Пари НН» в сравнении с прошлым сезоном

Футбольная платформа РУСТАТ в своем телеграм-канале опубликовала статистику «Рубина», «Крыльев Советов» и «Пари НН» после первой части текущего и прошлого сезонов. У самарцев и нижегородцев она ухудшилась по большинству показателей.

По итогам первой части прошлого сезона «Рубин» набрал 28 очков и ушeл на перерыв на 7-м месте. Сейчас у казанцев 26 баллов и 8-я позиция.

«Крылья Советов» в прошлом сезоне после 18 туров набрали 29 очков и ушли на перерыв на 6-й строчке в таблице Сейчас у самарской команды 18 набранных очков и 10-я позиция.

«Пари НН» завершил первую часть прошлого сезона на 9-м месте с 24 очками. Сейчас клуб идет 12-м с 16 баллами.