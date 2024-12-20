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    «Зенит» ищет новичков в чемпионате Бразилии

    Руководство «Зенита» планирует совершить трансфер из клуба чемпионата Бразилии во время зимнего трансферного окна.

    По данным Metaratings.ru, скауты российского клуба в настоящее время активно изучают бразильский рынок в поиске игроков на проблемные позиции. У «Зенита» сейчас есть достаточное количество средств для нескольких покупок зимой.

    • После 18 туров текущего сезона РПЛ «Зенит» 2-е место с 39 очками, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.
    • Прошлой зимой петербургский клуб подписал трех игроков из чемпионата Бразилии – Педро, Нино и Артура.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии (16)
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    Dr Metal
    1734689400
    точнее в Рио де Жанейро )))
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    VVM1964
    1734690102
    "Да мало ли в Бразилии Педров - и не сосчитаешь !!!)))"... (с)
    Ответить
    ...уефан
    1734690440
    ...ага, там уже "сироты" усердно зубы чистят, к медкомиссии готовятся, ждут перевозчика...
    Ответить
    Айболид
    1734690482
    Агентство "свин иформ" (им.ваньки карпова) сообчаеть ....
    Ответить
    anatolich72
    1734690700
    Гарантировано гражданство России и мешок баксов.
    Ответить
    рылы
    1734692628
    если у рылов горит (а у них горит) - значит новость хорошая. народная примета)
    Ответить
    zra78
    1734693712
    Это уже даже не смешно...
    Ответить
    Ниф-Ниф
    1734693962
    А что, покупка ценного напа -дельфина себя не оправдала?
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    DMитрий
    1734700449
    Ищут пожарные, Ищет милиция, Ищут фотографы В Бразильской столице, Ищут давно, Но не могут найти Парня какого-то Лет двадцати. Среднего роста, Плечистый и крепкий, Ходит он в белой Футболке и кепке. Знак «Зенит» На груди у него. Больше не знают О нем ничего. Многие парни Плечисты и крепки. Многие носят Футболки и кепки. Много в Рио Таких же значков. Каждый К труду-обороне Готов.
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    Хулиганин
    1734706913
    Опять поехали пальмы околачивать.
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