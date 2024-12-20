«Зенит» ищет новичков в чемпионате Бразилии

Руководство «Зенита» планирует совершить трансфер из клуба чемпионата Бразилии во время зимнего трансферного окна.
По данным Metaratings.ru, скауты российского клуба в настоящее время активно изучают бразильский рынок в поиске игроков на проблемные позиции. У «Зенита» сейчас есть достаточное количество средств для нескольких покупок зимой.
- После 18 туров текущего сезона РПЛ «Зенит» 2-е место с 39 очками, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.
- Прошлой зимой петербургский клуб подписал трех игроков из чемпионата Бразилии – Педро, Нино и Артура.