«Динамо» следит за хавбеком «Ботафого»

«Динамо» рассматривает атакующего полузащитника «Бот»фого» Джефферсона Саварино, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Он может быть приобретен в случае возвращения Бителло в Бразилию.

В 2024 году Саварино принял участие в 55 матчах во всех турнирах за «Ботафого», забил 14 голов и сделал 13 результативных передач.

Transfermarkt оценивает стоимость Саварино в 9 миллионов евро.

Контракт венесуэльца с «Ботафого» рассчитан до конца 2026 года.

В этом году Саварино выиграл с клубом Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии.