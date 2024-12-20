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    «Динамо» следит за хавбеком «Ботафого»

    «Динамо» рассматривает атакующего полузащитника «Бот»фого» Джефферсона Саварино, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Он может быть приобретен в случае возвращения Бителло в Бразилию.

    • В 2024 году Саварино принял участие в 55 матчах во всех турнирах за «Ботафого», забил 14 голов и сделал 13 результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Саварино в 9 миллионов евро.
    • Контракт венесуэльца с «Ботафого» рассчитан до конца 2026 года.
    • В этом году Саварино выиграл с клубом Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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