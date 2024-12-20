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    • Мантуан высказался о возможном получении гражданства России

    Мантуан высказался о возможном получении гражданства России

    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан сказал, что не думал о получении российского гражданства.

    – Как относишься к натурализации бразильцев, в частности, Дугласа Сантоса?

    – Думаю, это интересно. Дуглас здесь уже, кажется, шестой сезон. Он хорошо знает страну, лигу и вообще все, поэтому я считаю, что если он получил гражданство, то по заслугам. Думаю, что это хорошо влияет на лигу и связи между странами.

    – Задумывался о том, чтобы получить российское гражданство?

    – Нет, никогда об этом так не думал, но это ситуация, которая зависит не только от меня, а от разных факторов, есть закон. Если это должно произойти, то со временем. Россия – удивительная страна, которая приняла меня очень хорошо. Очень люблю ее.

    • Мантуан выступает за «Зенит» с июля 2022 года после перехода из «Коринтианса».
    • 23-летний футболист провел в этом сезоне 25 матчей, забил 3 гола, отдал 5 передач.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии (17)
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    Foxitkuban
    1734685381
    А давайте Российские паспорта прямо на границе всем въезжающим давать. Вместо визы. Чего уж там...
    Ответить
    рылы
    1734687410
    лучший игрок зенита прямо сейчас. трудяга. молодец.
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    Айболид
    1734688309
    Добротный игрок , старательный . Не претендует на гражданство РФ , но выгребная яма сельского толчка ,возомнившая себя шахтой и тут е удержалась , чтобы не выплеснуть на него "порцию своего содержимого" .
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    ...уефан
    1734690716
    ...Мантунян - ну, чем не гражданин РФ?)...
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    anatolich72
    1734690774
    Призывной возраст пусть дают.
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    lordmrv
    1734693538
    Да пущай дають, мож наши отечественные забегают, как подумают что паспорт не помогает.
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    Иван Петров 1986
    1734704403
    Надо давать, а то играть перестанет.
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