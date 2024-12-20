Топ-3 лучших игрока первой части сезона по версии Газзаева

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назвал лучших футболистов первой части сезона РПЛ.

«Среди игроков первой части чемпионата могу выделить Джона Кордобу, Алексея Батракова и Манфреда Угальде.

Вот такие форварды как Угальде мне нравятся, игрок современной формации, играет по всему фронту атаки. Не случайно «Спартак» так легко расстался с Соболевым, сейчас атака красно‑белых в лице Барко, Угальде и Бонгонды в полном порядке», – сказал Газзаев.