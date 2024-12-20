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    Топ-3 лучших игрока первой части сезона по версии Газзаева

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назвал лучших футболистов первой части сезона РПЛ.

    «Среди игроков первой части чемпионата могу выделить Джона Кордобу, Алексея Батракова и Манфреда Угальде.

    Вот такие форварды как Угальде мне нравятся, игрок современной формации, играет по всему фронту атаки. Не случайно «Спартак» так легко расстался с Соболевым, сейчас атака красно‑белых в лице Барко, Угальде и Бонгонды в полном порядке», – сказал Газзаев.

    • Кордоба забил 8 голов 14 матчах РПЛ за «Краснодар».
    • На счету Батракова 10 голов и 6 ассистов в 17 играх за «Локо».
    • Угальде забил 15 голов в 18 матчах за «Спартак».

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    Источник: «Матч ТВ»

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