Мостовой сказал, что сделает при встрече с Абаскалем

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой вновь вспомнил о Гильермо Абаскале.

Испанский специалист покинул пост главного тренера московской команды в апреле 2024 года.

«Абаскалю просто не повезло, что он продержался два года в «Спартаке» заработал кучу денег, а теперь отдыхает в Дубае или на Ибице. Меня просто бесит, что в такую команду, в такую страну назначают людей по объявлению. Был бы другой иностранец – я бы также сказал, потому что я не знал, кто такой Абаскаль и до сих пор не знаю.

Если я его встречу, то мы поздороваемся, пообщаемся. Он вообще должен будет у меня автограф взять! Кто он и кто я в европейском футболе. А тем более, в нашем футболе!» – сказал Мостовой.