Мостовой сказал, что сделает при встрече с Абаскалем

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой вновь вспомнил о Гильермо Абаскале.
Испанский специалист покинул пост главного тренера московской команды в апреле 2024 года.
«Абаскалю просто не повезло, что он продержался два года в «Спартаке» заработал кучу денег, а теперь отдыхает в Дубае или на Ибице. Меня просто бесит, что в такую команду, в такую страну назначают людей по объявлению. Был бы другой иностранец – я бы также сказал, потому что я не знал, кто такой Абаскаль и до сих пор не знаю.
Если я его встречу, то мы поздороваемся, пообщаемся. Он вообще должен будет у меня автограф взять! Кто он и кто я в европейском футболе. А тем более, в нашем футболе!» – сказал Мостовой.
- Абаскаль тренировал «Спартак» с лета 2022‑го по апрель 2024 года.
- Испанец затем возглавил «Гранаду», но был уволен спустя семь матчей.