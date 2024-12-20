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    Мостовой сказал, что сделает при встрече с Абаскалем

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой вновь вспомнил о Гильермо Абаскале.

    Испанский специалист покинул пост главного тренера московской команды в апреле 2024 года.

    «Абаскалю просто не повезло, что он продержался два года в «Спартаке» заработал кучу денег, а теперь отдыхает в Дубае или на Ибице. Меня просто бесит, что в такую команду, в такую страну назначают людей по объявлению. Был бы другой иностранец – я бы также сказал, потому что я не знал, кто такой Абаскаль и до сих пор не знаю.

    Если я его встречу, то мы поздороваемся, пообщаемся. Он вообще должен будет у меня автограф взять! Кто он и кто я в европейском футболе. А тем более, в нашем футболе!» – сказал Мостовой.

    • Абаскаль тренировал «Спартак» с лета 2022‑го по апрель 2024 года.
    • Испанец затем возглавил «Гранаду», но был уволен спустя семь матчей.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (12)
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    рылы
    1734676492
    Царем себя называет - Иоаннoм Грoзным. - Белая гoрячка. Типичный случай.
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    andr45
    1734677877
    «и кто я в европейском футболе?» Средненький игрочишка, игравший всю жизнь в средненьких командах) Какими титулами ты обладаешь? Что ты в европейском футболе выиграл?) А сейчас ты злобный и завистливый старикашка, стремительно превращающийся в побирушк)
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    Каратель помойников
    1734678249
    Абаскаль по ходу икает не переставая)
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    The only one
    1734680169
    Судя по яркому заголовку можно было подумать, что как минимум по морде съездит...
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    k611
    1734685887
    Нельзя так к людям относится, тем более когда человек тебе ничего плохого не сделал. У Мостового это тема, уже мания какая то....
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    Борис34684
    1734687718
    Такое впечатление, что корреспондент живёт в подъезде у Мостового.
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    Max-Min-vkontakte
    1734688289
    Ну неужели врачи придворные не видят, что корона сильно сдавливает голову царю! Поменяйте уже на пару размеров больше))
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    zigbert
    1734698764
    Похоже Мостовой даже не осознает что является неизлечимо больным.
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