Мантуан из «Зенита» высказался о международном бане России

Нападающий «Зенита» Густаво Мантуан признался, что очень счастлив в России. При этом он хотел бы, чтобы петербургская команда вернулась в еврокубки.

– Готов остаться в «Зените» до конца карьеры или хочешь поиграть в топовом европейском чемпионате?

– Нет, я очень счастлив в России, Петербурге и «Зените». Конечно, я очень надеюсь, что Россия вскоре по праву вернется в еврокубки, и снова вся Европа будет смотреть в одну сторону – сторону футбола. Играть в команде на уровне Лиги чемпионов – это моя мечта, поэтому я в «Зените».

– А из топовых европейских лиг, в какой хотелось бы попробовать свои силы?

– Есть две лиги, больше всего подходящие моему стилю игры – это АПЛ и Серия А. Это футбол, которым я очень восхищаюсь.