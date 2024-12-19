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    • Мантуан из «Зенита» высказался о международном бане России

    Мантуан из «Зенита» высказался о международном бане России

    Нападающий «Зенита» Густаво Мантуан признался, что очень счастлив в России. При этом он хотел бы, чтобы петербургская команда вернулась в еврокубки.

    – Готов остаться в «Зените» до конца карьеры или хочешь поиграть в топовом европейском чемпионате?

    – Нет, я очень счастлив в России, Петербурге и «Зените». Конечно, я очень надеюсь, что Россия вскоре по праву вернется в еврокубки, и снова вся Европа будет смотреть в одну сторону – сторону футбола. Играть в команде на уровне Лиги чемпионов – это моя мечта, поэтому я в «Зените».

    – А из топовых европейских лиг, в какой хотелось бы попробовать свои силы?

    – Есть две лиги, больше всего подходящие моему стилю игры – это АПЛ и Серия А. Это футбол, которым я очень восхищаюсь.

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    Источник: Metaratings.ru

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