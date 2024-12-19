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    • Кавазашвили: «Латышонок – лучший вратарь России в 2024 году, а Акинфеев пусть отдыхает»

    Кавазашвили: «Латышонок – лучший вратарь России в 2024 году, а Акинфеев пусть отдыхает»

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал Евгения Латышонка лучшим голкипером 2024 года в России.

    Вратарь «Зенита» провел 15 матчей в РПЛ, в которых пропустил 8 голов.

    «Латышонок – лучший вратарь России в 2024 году. Твердо! Вратарь «Зенита» – надежда российского вратарского цеха! Также могу включить в тройку Станислава Акгацева из «Краснодара» и Александра Максименко из «Спартака».

    Игорь Владимирович? Акинфеев пусть отдыхает. Он – хороший человек. Я его очень люблю! Игорь – реклама и лицо вратарского цеха России, но всему свое время. Если бы Акинфеев закончил в прошлом году, я бы называл его лучшим из лучших. Но пока он играет. А я считаю, что уже не надо. Он много сделал для нашего футбола. Пускай остается в памяти как величайший российский вратарь», – сказал Кавазашвили.

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    Источник: «РБ Спорт»

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