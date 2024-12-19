Кавазашвили: «Латышонок – лучший вратарь России в 2024 году, а Акинфеев пусть отдыхает»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал Евгения Латышонка лучшим голкипером 2024 года в России.

Вратарь «Зенита» провел 15 матчей в РПЛ, в которых пропустил 8 голов.

«Латышонок – лучший вратарь России в 2024 году. Твердо! Вратарь «Зенита» – надежда российского вратарского цеха! Также могу включить в тройку Станислава Акгацева из «Краснодара» и Александра Максименко из «Спартака».

Игорь Владимирович? Акинфеев пусть отдыхает. Он – хороший человек. Я его очень люблю! Игорь – реклама и лицо вратарского цеха России, но всему свое время. Если бы Акинфеев закончил в прошлом году, я бы называл его лучшим из лучших. Но пока он играет. А я считаю, что уже не надо. Он много сделал для нашего футбола. Пускай остается в памяти как величайший российский вратарь», – сказал Кавазашвили.