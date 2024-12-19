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    • Шнякин назвал команду РПЛ, которая лучше всех играет в футбол

    Шнякин назвал команду РПЛ, которая лучше всех играет в футбол

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин объяснил, почему проголосовал за Деяна Станковича при выборе лучшего тренера РПЛ в ноябре и декабре 2024 года.

    «Спустя время несколько иначе смотрю на эксперименты Станковича с составом и схемой. Это начало пути – и пробы, эксперименты, ошибки обязательны, если хочешь от скульптуры отсечь лишнее.

    В итоге к декабрю серб подвeл команду, лучше всех в России играющую в футбол. Я даже не представляю, как обидно Деяну уходить на паузу именно сейчас», – сказал Шнякин.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на третьем месте с РПЛ.
    • Клуб отстает от «Краснодара» и «Зенита» на два очка.

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    Источник: сайт РПЛ

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