Шнякин назвал команду РПЛ, которая лучше всех играет в футбол

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин объяснил, почему проголосовал за Деяна Станковича при выборе лучшего тренера РПЛ в ноябре и декабре 2024 года.

«Спустя время несколько иначе смотрю на эксперименты Станковича с составом и схемой. Это начало пути – и пробы, эксперименты, ошибки обязательны, если хочешь от скульптуры отсечь лишнее.

В итоге к декабрю серб подвeл команду, лучше всех в России играющую в футбол. Я даже не представляю, как обидно Деяну уходить на паузу именно сейчас», – сказал Шнякин.