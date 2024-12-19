Член совета директоров «Крыльев Советов» рассказал о зарплате Осинькина

Член совета директоров «Крыльев Советов», депутат Самарской губернской думы Александр Милеев рассказал о назначении зарплаты главному тренеру команды Игорю Осинькину.

«Я очень уважаю Осинькина. Как к тренеру, у меня к нему нет вопросов. Но раньше если он получал определенную зарплату, а потом Азаров решил платить ему 10 миллионов. Я спросил: «Дмитрий Игоревич, а у вас всe в порядке? Или у нас так много денег?» Он ответил, что это его решение», – сказал Милеев.