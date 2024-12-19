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    • Член совета директоров «Крыльев Советов» рассказал о зарплате Осинькина

    Член совета директоров «Крыльев Советов» рассказал о зарплате Осинькина

    Член совета директоров «Крыльев Советов», депутат Самарской губернской думы Александр Милеев рассказал о назначении зарплаты главному тренеру команды Игорю Осинькину.

    «Я очень уважаю Осинькина. Как к тренеру, у меня к нему нет вопросов. Но раньше если он получал определенную зарплату, а потом Азаров решил платить ему 10 миллионов. Я спросил: «Дмитрий Игоревич, а у вас всe в порядке? Или у нас так много денег?» Он ответил, что это его решение», – сказал Милеев.

    • Дмитрий Азаров был губернатором Самарской области до Вячеслава Федорищева и ушел с этого поста в конце мая.
    • Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:23
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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1734597108
    Оглашение приговора Осинькину всё ближе и ближе,а его проект всё суровее и суровее. НО уже одно ясно -"Обжалованию не подлежит!".
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    Arvlad
    1734604943
    А г-н Осинькин согласился с разглашением личной информации, коей являются его доходы?
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