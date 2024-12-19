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    Гендиректор «Акрона» назвал примерную зарплату Дзюбы

    Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов ответил на вопросы о заработной плате 36-летнего нападающего Артeма Дзюбы.

    – На сколько процентов Артeм снизил условия?

    – Надо знать те цифры, которые тогда были на рынке. Но точно выше нашего бюджета.

    – По нашей информации, зарплата Артeма – около 1,5 млн рублей в месяц. Насколько она близка к реальности?

    – Плюс-минус похожа. Я видел цифры значительно выше, что неправда.

    – Мы можем называть его самым высокооплачиваемым игроком команды?

    – В топ-5 входит.

    • Дзюба перешел в «Акрон» на правах свободного агента 12 сентября.
    • В составе красно-чeрных он провeл 11 матчей во всех турнирах, записав на свой счeт 3 гола и 3 результативных паса.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:03
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    Комментарии (5)
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    Интерес
    1734597496
    Не смог точно посчитать,знает приблизительно. Словом,1,5 миллиона,с гаком...Не облагаемым налогами.
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    Garrincha58
    1734601951
    плюс минус это за победы и голы
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    Arvlad
    1734604644
    Я бы, на месте функционера, спросил, с какой стороны его, вопрошающего, эта проблематика касается...
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    FRZZ
    1734606119
    Какое наше дело, какая зарплата у Дзюбы? Вообще, спрашивать, какая у тебя зарплата очень не корректный вопрос, в цивилизованном мире это не принято.
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    Айболид
    1734606921
    Надож , как всё туманно в этом засекреченном Акроне . Зато зарплатная ведомость Зенита , всяким "зеркальным" п.здоболам видимо по годовой подписке высылается .
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