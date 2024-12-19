Гендиректор «Акрона» назвал примерную зарплату Дзюбы

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов ответил на вопросы о заработной плате 36-летнего нападающего Артeма Дзюбы.
– На сколько процентов Артeм снизил условия?
– Надо знать те цифры, которые тогда были на рынке. Но точно выше нашего бюджета.
– По нашей информации, зарплата Артeма – около 1,5 млн рублей в месяц. Насколько она близка к реальности?
– Плюс-минус похожа. Я видел цифры значительно выше, что неправда.
– Мы можем называть его самым высокооплачиваемым игроком команды?
– В топ-5 входит.
- Дзюба перешел в «Акрон» на правах свободного агента 12 сентября.
- В составе красно-чeрных он провeл 11 матчей во всех турнирах, записав на свой счeт 3 гола и 3 результативных паса.