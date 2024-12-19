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    • Канчельскис назвал футболиста, который удивил его в первой части сезона РПЛ

    Канчельскис назвал футболиста, который удивил его в первой части сезона РПЛ

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал лучших игроков первой части сезона РПЛ.

    «Батраков мне очень понравился. Неудивительно, что он получил награду «Первая пятерка».

    Также назвал бы Игоря Акинфеева, который до сих пор очень надежен. Не перестаю им удивляться. Многие его списывали и до сих пор списывают. Если бы его не было в ЦСКА, клуб был бы ниже [в таблице].

    Если брать иностранцев, то пусть будет Угальде. Во второй части чемпионата будет интересно понаблюдать», – сказал Канчельскис.

    • 19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сыграл в первой части сезона в 17 матчах РПЛ, забил 10 голов, отдал 6 передач.
    • На счету 38-летнего голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева 17 встреч, 14 пропущенных мячей и 7 игр на ноль.
    • 22-летний форвард «Спартака» Манфред Угальде сыграл в РПЛ-2024/25 в 18 матчах, забил 15 голов, сделал 3 ассиста.

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    Источник: Metaratings.ru

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