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    • Шавло назвал футболиста, без которого он не может представить нынешний «Спартак»

    Шавло назвал футболиста, без которого он не может представить нынешний «Спартак»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло признался, что не может представить нынешнюю команду без Манфреда Угальде. Форвард был признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре. На его счету 15 голов в 18 матчах РПЛ.

    – Если Угальде признали лучшим игроком месяца, значит, это заслуженно. Он столько забил, это надо умудриться. Манфред заслужил эту награду.

    – Представляете «Спартак» без Угальде?

    – Нет, потому что если его не будет, тогда надо искать нового футболиста. Угальде долго не мог отличиться. Ему нужна подмена. Игрока с именем и хорошей зарплатой нереально взять, потому что он не пойдет сидеть на скамейку.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.12.2024 19:16
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