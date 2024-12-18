Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Стала известна сумма, за которую «Локо» готов продать Сильянова в «Зенит»

    Стала известна сумма, за которую «Локо» готов продать Сильянова в «Зенит»

    «Локомотив» готов продать Александра Сильянова в «Зенит» за 8-9 миллионов евро.

    Московский клуб не хочет расставаться с 23-летним футболистом, поэтому готов отпустить его только в том случае, если предложение по нему будет неординарным.

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак через посредников интересовался у представителей Сильянова по поводу потенциального перехода в петербургскую команду, но этот разговор не дошел ни до самого футболиста, ни до клуба.

    • Рыночная цена Сильянова – 6 млн евро.
    • На россиянина также претендует «Спартак».

    Новости по теме
    Агент Сильянова отреагировал на интерес к защитнику «Локо» со стороны «Зенита»
    Медведев прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к Сильянову 3
    «Локомотив» отреагировал на интерес «Зенита» к Сильянову 2
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.12.2024 18:27
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    andrei-sarap-yandex
    1734544284
    СЕМАК должен уйти....никому не нужен такой колхоз......его в АМКАР надо...пускай покажет себя
    Ответить
    alefreddy
    1734545917
    не купят цена низкая лучше еще одного латинос в 2-3 раза дороже
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 