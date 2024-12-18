Стала известна сумма, за которую «Локо» готов продать Сильянова в «Зенит»

«Локомотив» готов продать Александра Сильянова в «Зенит» за 8-9 миллионов евро.

Московский клуб не хочет расставаться с 23-летним футболистом, поэтому готов отпустить его только в том случае, если предложение по нему будет неординарным.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак через посредников интересовался у представителей Сильянова по поводу потенциального перехода в петербургскую команду, но этот разговор не дошел ни до самого футболиста, ни до клуба.