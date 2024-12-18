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    Мареска отреагировал на допинг у Мудрика

    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о допинге у Михаила Мудрика.

    «Есть заявление клуба, больше добавить нечего. Мы поддерживаем Мишу и доверяем ему. Он игрок «Челси». Мой долг – быть с ним на связи.

    Мы все расстроены и опечалены. Я разговаривал с ним несколько дней назад. В данный момент он не может тренироваться. Мы ждем. Клуб поддерживает игрока. Мы все верим, что Миша невиновен», – сказал Мореска.

    • Мудрик сдал положительный допинг-тест после матча за сборную Украины.
    • У него обнаружили мельдоний.
    • Футболиста временно отстранили от футбола.

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    Источник: твиттер Бена Джейкобса

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    18.12.2024 17:45
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    Комментарии (3)
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    Benifacto
    1734533679
    да мельдонии вообше следует исключить это витамины же...
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    Spartak_forv@
    1734534021
    Миша,все херня! Тест по новой переделываем (с) Мареска
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    Cleaner
    1734536132
    Украинец а Англии не может быть виновен. А если Мудрик виновен, то допинг ему подсыпали русские. А Значит Мудрик не виновен!!!...)))
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