Мареска отреагировал на допинг у Мудрика

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о допинге у Михаила Мудрика.

«Есть заявление клуба, больше добавить нечего. Мы поддерживаем Мишу и доверяем ему. Он игрок «Челси». Мой долг – быть с ним на связи.

Мы все расстроены и опечалены. Я разговаривал с ним несколько дней назад. В данный момент он не может тренироваться. Мы ждем. Клуб поддерживает игрока. Мы все верим, что Миша невиновен», – сказал Мореска.