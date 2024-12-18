Мареска отреагировал на допинг у Мудрика

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о допинге у Михаила Мудрика.
«Есть заявление клуба, больше добавить нечего. Мы поддерживаем Мишу и доверяем ему. Он игрок «Челси». Мой долг – быть с ним на связи.
Мы все расстроены и опечалены. Я разговаривал с ним несколько дней назад. В данный момент он не может тренироваться. Мы ждем. Клуб поддерживает игрока. Мы все верим, что Миша невиновен», – сказал Мореска.
- Мудрик сдал положительный допинг-тест после матча за сборную Украины.
- У него обнаружили мельдоний.
- Футболиста временно отстранили от футбола.