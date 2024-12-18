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    Комличенко рассказал о своем отношении к пиву

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко признался, что выпивает пиво. Оно помогает ему восстанавливаться от матчей.

    – Многие возбудились после слов Глушенкова про восстановление с помощью пива. Как у тебя с этим обстоят дела?

    – У меня великолепно (смеeтся)! Восстановление – самая главная часть в футболе! Лучше пиво, чем кола. Я поддерживаю главного тренера сборной и «Ростова».

    – Сколько допустимо выпить?

    – Парочку бутылок.

    – Тем более в Ростове популярны пиво и раки.

    – Пиво и раки. Ещe сушeная рыба – рыбец, лещ. Это нормально в умеренных количествах. Все всe понимают. Стали профессиональнее в этом плане.

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    Источник: «Чемпионат»

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    18.12.2024 17:34
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    Комментарии (3)
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    Мордаванин
    1734533123
    а по роже..лютый борматушник
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    Arvlad
    1734538295
    Как же он его пьёт, после чешского?... Герой, я бы не смог...
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    nominum
    1734541171
    О, вяленый рыбец с бокальчиком любого пива обалденно.
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