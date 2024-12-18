Комличенко рассказал о своем отношении к пиву

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко признался, что выпивает пиво. Оно помогает ему восстанавливаться от матчей.

– Многие возбудились после слов Глушенкова про восстановление с помощью пива. Как у тебя с этим обстоят дела?

– У меня великолепно (смеeтся)! Восстановление – самая главная часть в футболе! Лучше пиво, чем кола. Я поддерживаю главного тренера сборной и «Ростова».

– Сколько допустимо выпить?

– Парочку бутылок.

– Тем более в Ростове популярны пиво и раки.

– Пиво и раки. Ещe сушeная рыба – рыбец, лещ. Это нормально в умеренных количествах. Все всe понимают. Стали профессиональнее в этом плане.