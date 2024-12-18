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    Шалимов сравнил составы «Зенита» и «Спартака»

    Российский тренер Игорь Шалимов сравнил по уровню составы «Зенита» и «Спартака». По его мнению, московская команда не выглядит слабее петербургской.

    – Какие позиции надо усилить «Спартаку», чтобы сравняться по уровню исполнителей с «Зенитом»?

    – В целом считаю, что «Спартак» по уровню футболистов не хуже. Оборона, за исключением позиции левого защитника, не слабее. В атаке Угальде забил больше форвардов «Зенита», вместе взятых. Плюс «Зенит» имеет форвардов, которые иногда выходят все сразу и тем самым просто мешают друг другу. Слева в атаке видим противостояние Мостовой/Педро против Маркиньоса, и спартаковец сильнее. В паре Глушенков – Бонгонда сильнее россиянин, хотя концовку спартаковец выдал отличную. В середине есть питерская тройка Барриос-Клаудиньо-Вендел и спартаковская Умяров-Барко-Мартинс. И я бы сейчас не сказал, что спартаковцы выглядят слабее. Умяров выглядит хорошо, Мартинс конкурирует с Пруцевым и держит уровень, по Барко вопросов нет. А вот у «Зенита», есть ощущение, что у полузащиты наступило пресыщение победами, нет сверхусилия. И по сути, мы выходим на вывод о том, что из состава «Зенита» на своей позиции сейчас сильнее только Дуглас Сантос.

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ, имея на счету 39 очков.
    • «Спартак» с 37 очками занимает 3-ю позицию.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.12.2024 16:11
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    Комментарии (4)
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    рылы
    1734527878
    и что же это хряки с таким составом плетутся на 3 месте, а не на 1? но все и так знают, как хорошо они поработали осенью с судейским корпусом, который тянул их за уши изо всех сил! 6 матчей подряд левые пенальти! рекорд!
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    Литейный 4 (returned)
    1734530872
    Как срамтак вылез на 3 место, так и громыхнётся на своё 6. Гыгыгы
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    raritet
    1734533883
    Все верно. По составу Спартак ничем не уступает ни Краснодару , ни Зениту. Мне даже кажется , что чуток стабильнее Краснодар, но кто его знает , что там под столом делается. В Зените , однозначно, просел и давно Клаудиньо...
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