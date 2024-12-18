Шалимов сравнил составы «Зенита» и «Спартака»

Российский тренер Игорь Шалимов сравнил по уровню составы «Зенита» и «Спартака». По его мнению, московская команда не выглядит слабее петербургской.

– Какие позиции надо усилить «Спартаку», чтобы сравняться по уровню исполнителей с «Зенитом»?

– В целом считаю, что «Спартак» по уровню футболистов не хуже. Оборона, за исключением позиции левого защитника, не слабее. В атаке Угальде забил больше форвардов «Зенита», вместе взятых. Плюс «Зенит» имеет форвардов, которые иногда выходят все сразу и тем самым просто мешают друг другу. Слева в атаке видим противостояние Мостовой/Педро против Маркиньоса, и спартаковец сильнее. В паре Глушенков – Бонгонда сильнее россиянин, хотя концовку спартаковец выдал отличную. В середине есть питерская тройка Барриос-Клаудиньо-Вендел и спартаковская Умяров-Барко-Мартинс. И я бы сейчас не сказал, что спартаковцы выглядят слабее. Умяров выглядит хорошо, Мартинс конкурирует с Пруцевым и держит уровень, по Барко вопросов нет. А вот у «Зенита», есть ощущение, что у полузащиты наступило пресыщение победами, нет сверхусилия. И по сути, мы выходим на вывод о том, что из состава «Зенита» на своей позиции сейчас сильнее только Дуглас Сантос.