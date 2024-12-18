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    • Комличенко рассказал, сколько ему нужно денег в месяц для комфортной жизни

    Комличенко рассказал, сколько ему нужно денег в месяц для комфортной жизни

    Форвард «Ростова» Николай Комличенко назвал сумму, которая ему необходима в месяц для проживания. Футболист признался, что тратит много.

    – Популярный вопрос, который задают всем футболистам, – сколько тебе нужно денег в месяц для комфортной жизни?

    – Ха-ха-ха. Серьезно? Я не знаю. Но не 30 тысяч. И не 100 тысяч. Будем реалистами. Это не те цифры. И все это понимают. Для комфортной жизни – чем больше, тем лучше.

    Чем больше ты будешь зарабатывать, тем качественнее продукты будешь покупать. Тем больше и обширнее будет список этих продуктов. Пойдешь на рынок и купишь не килограмм яблок, а килограмм гранатов. Возьмешь помидоры не за 300 рублей. И то 300 – это дорого! Если хорошо зарабатываешь, то и тратишь много. Потому что можешь себе позволить. Одно от другого зависит. Если меньше получаешь – идешь в «Пятерочку». А если хорошо зарабатываешь, можешь на рынке пойти в премиум-точку.

    – Или в «Азбуку вкуса».

    – В Москве у вас «Азбука», а у нас здесь – гастроном. Можешь чаще заказывать себе хорошую доставку или сходить в ресторан. Назови мне того, кто скажет: «Да не, я получаю миллион рублей, но буду экономить и ходить только в «Пятерочку». Ну нет такого! Кто бы сколько ни лукавил. У кого семья, дети, аренда квартиры – выходит нормальная сумма в месяц.

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    Источник: «Чемпионат»

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    18.12.2024 14:34
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