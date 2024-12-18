Юран объяснил спад «Зенита»

Бывший тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран назвал причину неудачных результатов «Зенита» в концовке первой части сезона РПЛ.

Петербуржцы уступили дома «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2).

«Футбол – это коллективный вид спорта, и от одного человека не зависит всe. Глушенков – да, первый сезон, начал ярко, но у «Зенита» достаточно квалифицированных футболистов, которые не должны болезненно переживать потерю одного игрока.

От «Зенита» мы привыкли ждать не просто победу, а победу в два‑три мяча, но это футбол, и есть другие команды, они анализируют соперника. В концовке (осенней части сезона) «Зенит» потерял очки с двумя командами, которые у себя дома обязан проигрывать. Футболисты, может, где‑то почувствовали, что один‑два‑пять сезонов стали чемпионами. Допускаю, что у кого‑то появилось самоуспокоение, что в любом случае они станут чемпионами», – сказал Юран.