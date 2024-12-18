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    Юран объяснил спад «Зенита»

    Бывший тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран назвал причину неудачных результатов «Зенита» в концовке первой части сезона РПЛ.

    Петербуржцы уступили дома «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2).

    «Футбол – это коллективный вид спорта, и от одного человека не зависит всe. Глушенков – да, первый сезон, начал ярко, но у «Зенита» достаточно квалифицированных футболистов, которые не должны болезненно переживать потерю одного игрока.

    От «Зенита» мы привыкли ждать не просто победу, а победу в два‑три мяча, но это футбол, и есть другие команды, они анализируют соперника. В концовке (осенней части сезона) «Зенит» потерял очки с двумя командами, которые у себя дома обязан проигрывать. Футболисты, может, где‑то почувствовали, что один‑два‑пять сезонов стали чемпионами. Допускаю, что у кого‑то появилось самоуспокоение, что в любом случае они станут чемпионами», – сказал Юран.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.12.2024 12:39
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    Комментарии (3)
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    NewLife
    1734519866
    "В концовке (осенней части сезона) «Зенит» потерял очки с двумя командами, которые у себя дома обязан проигрывать." По Фрейду))))))
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    Тинез Розоп
    1734534614
    Просто , когда цифра 36 всплыла , решили затихариться. Точь в точь по времени совпадает…
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