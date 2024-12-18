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    Карпин высказался о конфликте с Глушенковым

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своих отношениях с Максимом Глушенковым.

    • Ранее сообщалось, что у Карпина конфликт с нападающим «Зенита».
    • Глушенков заявлял, что не видит смысла приезжать в сборную на матчи с командами уровня Вьетнама.

    «Все закрыто, никаких конфликтов. В смысле конфликт? Я могу с тобой конфликтовать, да. С другим тренером, да. С игроком – нет, потому что это другой уровень. У меня может быть конфликт, не знаю, с моей дочкой? Конфликта такого не может быть с игроком. Игроку что-то нравится, что-то не нравится. Так же, как тренеру может что-то нравиться, что-то не нравиться. Если не нравится тренеру, все понятно. Если игроку что-то не нравится, ему что делать? Вот это вопрос.

    Какие у нас в итоге отношения с Глушенковым? Никакие. А какие могут быть отношения? Нам созваниваться каждый день или в любви признаваться? Такие же, как и со всеми. Вызов пришел, игрок приезжает и тренируется», – сказал Карпин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.12.2024 11:53
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    VPERDIV SPARTAK
    1734512232
    Валера упёртый Сектант как никак
    Ответить
    NewLife
    1734512281
    Философ, ***. Аристотель отдыхает))
    Ответить
    Интерес
    1734513096
    Молодец! М-ля-а,я Валеру хвалю!!! Когда я был лейтенантов,меня тоже как-то особист спросил,какие у меня отношения с комбригом,капитаном 1 ранга.Я ответил,что у меня не может быть никаких отношений с комбригом и капитаном 1 ранга.ПОтому что он мне не родственник,а между нами ещё минимум три должностных звена.Тогда легче было-в вопросах и ответах не было никаких скрытых смыслов...
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    ...уефан
    1734515626
    ...интервью под девизом - "Врешь! Не возьмёшь!"...
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    gawrilkinwas
    1734515716
    Мужики, кто ставит на спорт. Я тут поверил в псевдо 99% прохода от телега-каналов и пабликов в вк. Ничего там не заходит. Вернулся на старый сервис. 12 лет им. Ищите их в любом поиске: «серебряный прогноз сервис». Сайт. До победы прогнозы дают.
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    Romeo 123
    1734518539
    На словах одно на деле другое, карпин как девочка обидчивый
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