Карпин высказался о конфликте с Глушенковым

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своих отношениях с Максимом Глушенковым.

Ранее сообщалось, что у Карпина конфликт с нападающим «Зенита».

Глушенков заявлял, что не видит смысла приезжать в сборную на матчи с командами уровня Вьетнама.

«Все закрыто, никаких конфликтов. В смысле конфликт? Я могу с тобой конфликтовать, да. С другим тренером, да. С игроком – нет, потому что это другой уровень. У меня может быть конфликт, не знаю, с моей дочкой? Конфликта такого не может быть с игроком. Игроку что-то нравится, что-то не нравится. Так же, как тренеру может что-то нравиться, что-то не нравиться. Если не нравится тренеру, все понятно. Если игроку что-то не нравится, ему что делать? Вот это вопрос.

Какие у нас в итоге отношения с Глушенковым? Никакие. А какие могут быть отношения? Нам созваниваться каждый день или в любви признаваться? Такие же, как и со всеми. Вызов пришел, игрок приезжает и тренируется», – сказал Карпин.