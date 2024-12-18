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    Бышовец дал совет «Локомотиву»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец сказал, что нужно наладить в команде, чтобы претендовать на высокие места в РПЛ.

    «У «Локомотива» достаточно хороший потенциал, чтобы можно было говорить о том, что шансы на высокие места есть. Думаю, что нужно найти баланс между опытными игроками и молодeжью, чтобы по ходу матча команда могла перестаиваться», – сказал Бышовец.

    • «Локомотив» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 матчей.
    • В последних четырех матчах перед перерывом команда потерпела с учетом Кубка России три поражения при одной ничьей.

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    Источник: Vprognoze.ru

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    18.12.2024 11:36
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1734513263
    Это при наличии "опытных игроков".А у них кто ветеран? Вот то-то же...
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    sined1951
    1734526840
    Баланс балансом, а без забивного форварда Локо ничего существенного не светит.
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    zigbert
    1734530287
    Некоторый спад в игре Локомотива в последних играх наметился. Но может быть перерыв пойдет на пользу команде.
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