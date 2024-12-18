Бышовец дал совет «Локомотиву»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец сказал, что нужно наладить в команде, чтобы претендовать на высокие места в РПЛ.

«У «Локомотива» достаточно хороший потенциал, чтобы можно было говорить о том, что шансы на высокие места есть. Думаю, что нужно найти баланс между опытными игроками и молодeжью, чтобы по ходу матча команда могла перестаиваться», – сказал Бышовец.