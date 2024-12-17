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    • Дерунец с «Матч ТВ» заявил, что сменой президента «Оренбург» прекратил борьбу за выживание в РПЛ

    Дерунец с «Матч ТВ» заявил, что сменой президента «Оренбург» прекратил борьбу за выживание в РПЛ

    Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Дерунец оценил смену президента в «Оренбурге».

    • Василия Еремякина сменил Кирилл Волженкин.
    • «Оренбург» идет в РПЛ последним.
    • Команда в лиге с 2022 года.

    «Похоже, цепляться за РПЛ и не собираются.

    С другой стороны заходящая на руководящие должности экс-балтийская связка вызывает симпатии.

    И все же в спасение не верю. Ровно год назад «Балтика» точно также меняла руководство, боролась до конца, но вылетела. А у «Оренбурга» стартовая площадка перед весной еще хуже, чем у Калининграда год назад.

    Никто об этом не скажет вслух, разумеется, но, думаю, в Оренбурге морально готовы делать шаг назад, чтобы потом возвращаться», – написал Дерунец.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Дерунца

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    17.12.2024 16:19
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    Комментарии (2)
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    VPERDIV SPARTAK
    1734442532
    Откуда ведущий может знать что и как ?
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    Интерес
    1734448124
    Тема симпатии к экс-балтийской связки не раскрыта...Почему ,по итогам каких деяний она должна возникнуть??? Хотя может быть всё что угодно,по итогам сезона.Но верится не очень.
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