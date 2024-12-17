Дерунец с «Матч ТВ» заявил, что сменой президента «Оренбург» прекратил борьбу за выживание в РПЛ

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Дерунец оценил смену президента в «Оренбурге».

Василия Еремякина сменил Кирилл Волженкин.

«Оренбург» идет в РПЛ последним.

Команда в лиге с 2022 года.

«Похоже, цепляться за РПЛ и не собираются.

С другой стороны заходящая на руководящие должности экс-балтийская связка вызывает симпатии.

И все же в спасение не верю. Ровно год назад «Балтика» точно также меняла руководство, боролась до конца, но вылетела. А у «Оренбурга» стартовая площадка перед весной еще хуже, чем у Калининграда год назад.

Никто об этом не скажет вслух, разумеется, но, думаю, в Оренбурге морально готовы делать шаг назад, чтобы потом возвращаться», – написал Дерунец.