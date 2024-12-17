Мостовой назвал год, в котором сборная России была сильнейшей за время его карьеры

Бывший полузащитник сборных СССР, СНГ и России Александр Мостовой считает, что сборная России могла выиграть Евро-1996.

– Почему сборная России провалилась на чемпионате Европы 2004 года?

– Да, на чемпионате Европы 2004 года была неприятная ситуация с моим исключением из сборной России. Но журналисты придумали конфликт с Георгием Александровичем Ярцевым. Это на всю жизнь останется в моей памяти. Но больше говорить на эту тему мне не хочется. Что произошло, то произошло.

В нашей группе были два главных фаворита, хозяйка турнира Португалия, Испания, а также Греция, которая стала чемпионом. Поэтому я бы не сказал, что мы провалились.

– Какая была самая сильная сборная, за которую вы выступали?

– Самая сильная сборная России была в 1996 году! На чемпионате Европы в нашей группе были победители турнира Германия, финалисты – Чехия, а также Италия.

В итоге не вышли в плей-офф мы с итальянцами, и то, по той причине, что нам одного гола не хватило. В последнем туре группового этапа мы обыгрывали чехов со счетом 3:2, и нам нужно было забить еще один мяч, в итоге пропустили...

Но однозначно – сборная России могла выиграть чемпионат Европы по футболу 1996 года! Мы были одними из фаворитов турнира, занимали второе место в рейтинге УЕФА...