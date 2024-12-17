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    • Мостовой назвал год, в котором сборная России была сильнейшей за время его карьеры

    Мостовой назвал год, в котором сборная России была сильнейшей за время его карьеры

    Бывший полузащитник сборных СССР, СНГ и России Александр Мостовой считает, что сборная России могла выиграть Евро-1996.

    – Почему сборная России провалилась на чемпионате Европы 2004 года?

    – Да, на чемпионате Европы 2004 года была неприятная ситуация с моим исключением из сборной России. Но журналисты придумали конфликт с Георгием Александровичем Ярцевым. Это на всю жизнь останется в моей памяти. Но больше говорить на эту тему мне не хочется. Что произошло, то произошло.

    В нашей группе были два главных фаворита, хозяйка турнира Португалия, Испания, а также Греция, которая стала чемпионом. Поэтому я бы не сказал, что мы провалились.

    – Какая была самая сильная сборная, за которую вы выступали?

    – Самая сильная сборная России была в 1996 году! На чемпионате Европы в нашей группе были победители турнира Германия, финалисты – Чехия, а также Италия.

    В итоге не вышли в плей-офф мы с итальянцами, и то, по той причине, что нам одного гола не хватило. В последнем туре группового этапа мы обыгрывали чехов со счетом 3:2, и нам нужно было забить еще один мяч, в итоге пропустили...

    Но однозначно – сборная России могла выиграть чемпионат Европы по футболу 1996 года! Мы были одними из фаворитов турнира, занимали второе место в рейтинге УЕФА...

    • Мостовой выступал за национальные команды с 1990 по 2004 годы, а в 2005-м играл также за сборную России по пляжному футболу.
    • На Евро-2004 Ярцев исключил Мостового из команды после первого матча из-за критики со стороны футболиста в прессе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.12.2024 10:15
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    Комментарии (2)
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    Таврида
    1734424830
    Тогда уж сборная на ЧМ-1994, проиграли бронзовым шведам, которые в матче за 3-е место болгар 4-0 обыграли и чемпионам - Бразилии, но Камерун под орех разделали) Но Мостовой с "письмом четырнадцати" обхезался, поэтому и не вспоминает.
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    bset
    1734425179
    Открывал новость, готовился к шоку. Неужели скажет про 2008 год? Про год, когда ЦАРЯ не было в составе? Но нет, все стабильно.
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