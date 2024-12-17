Мостовой: «В Виго мне могут поставить памятник»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой высказался о возможности установки ему памтника возле стадиона в Виго и возвращения в клуб в качестве тренера.

– После Франции была Испания, где вы отыграли восемь лет в «Сельте» и стали легендой клуба. Болельщики хотели поставить вам памятник в Виго...

– Да, «Сельта» по-прежнему может поставить мне памятник в Виго. Эта история была и до сих пор существует. Памятник должны были поставить еще в те времена, когда я играл в Испании.

Просто тогда в городе поменялась власть и установку памятника отложили. А сейчас идет реконструкция стадиона. По последней информации, которую я слышал, возле новой арены и должны установить памятник.

Недавно был эфир на радио в Испании, где мы пообщались с нападающим «Сельты» Яго Аспасом. Я пожелал ему удачи и сказал, что он номер один в истории клуба. Он дольше играет в Виго, больше голов забил. Понятно, что когда его спрашивают об этом, он называет меня. В общем, мы друг друга очень уважаем!

– Мечтали бы однажды вернуться в «Сельту» в качестве тренера?

– Никогда нельзя загадывать вперед и нельзя ни от чего отрекаться. Потому что в этой жизни все возможно и все может быть. Испанский язык прекрасно знаю. Но, повторюсь, знание языка в наше время – это не самое главное.