Аршавин ответил, почему у «Зенита» «все сломалось»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!» поделился мнением о спаде команды.

– Почему у «Зенита» все сломалось после яркого старта сезона?

– Потому что сломались Максим Глушенков и Вендел.

– Только из-за этого?

– Отчасти. Вся власть опять вернулась Клаудиньо. Он, на мой взгляд, медленно развивает атаки. «Зенит» упирается в забор, который сломать не может. Клаудиньо не так хорош, как был в предыдущие годы, когда «Зенит» становился чемпионом.

– Если мы просто посмотрим на количество доставок в финальную треть поля, Клаудиньо будет одним из лидеров чемпионата.

– Потому что у него больше всего мячей. Это не значит, что он, посылая мяч в штрафную площадь, делает это вовремя.

Мне кажется, что сейчас он не в лучшей форме находится и не приносит того качества, которое приносил до этого. Которое определяло и результат, и игру «Зенита».