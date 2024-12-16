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    Аршавин ответил, почему у «Зенита» «все сломалось»

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!» поделился мнением о спаде команды.

    – Почему у «Зенита» все сломалось после яркого старта сезона?

    – Потому что сломались Максим Глушенков и Вендел.

    – Только из-за этого?

    – Отчасти. Вся власть опять вернулась Клаудиньо. Он, на мой взгляд, медленно развивает атаки. «Зенит» упирается в забор, который сломать не может. Клаудиньо не так хорош, как был в предыдущие годы, когда «Зенит» становился чемпионом.

    – Если мы просто посмотрим на количество доставок в финальную треть поля, Клаудиньо будет одним из лидеров чемпионата.

    – Потому что у него больше всего мячей. Это не значит, что он, посылая мяч в штрафную площадь, делает это вовремя.

    Мне кажется, что сейчас он не в лучшей форме находится и не приносит того качества, которое приносил до этого. Которое определяло и результат, и игру «Зенита».

    • «Зенит» после 18 туров РПЛ делит 1-е место с «Краснодаром».
    • У клубов по 39 очков.
    • «Зенит» борется за 7-е чемпионство подряд.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.12.2024 21:44
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    Комментарии (5)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1734381359
    Не пыли Шава, Семак вина всему
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    DOCTOR PENALTY
    1734382571
    ВСё правильно. ***
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    FWSPM
    1734386469
    Кламудиньо этот второй год пытается слинять из газпрема но все никак. вот и разладилось у парня.
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    Garrincha58
    1734415265
    то Соболев виноват теперь Клаудиньо или ещё кто-нибудь, но только не Семак он у них неприкасаем до 2030г
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