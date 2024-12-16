Аршавин ответил, почему у «Зенита» «все сломалось»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!» поделился мнением о спаде команды.
– Почему у «Зенита» все сломалось после яркого старта сезона?
– Потому что сломались Максим Глушенков и Вендел.
– Только из-за этого?
– Отчасти. Вся власть опять вернулась Клаудиньо. Он, на мой взгляд, медленно развивает атаки. «Зенит» упирается в забор, который сломать не может. Клаудиньо не так хорош, как был в предыдущие годы, когда «Зенит» становился чемпионом.
– Если мы просто посмотрим на количество доставок в финальную треть поля, Клаудиньо будет одним из лидеров чемпионата.
– Потому что у него больше всего мячей. Это не значит, что он, посылая мяч в штрафную площадь, делает это вовремя.
Мне кажется, что сейчас он не в лучшей форме находится и не приносит того качества, которое приносил до этого. Которое определяло и результат, и игру «Зенита».
- «Зенит» после 18 туров РПЛ делит 1-е место с «Краснодаром».
- У клубов по 39 очков.
- «Зенит» борется за 7-е чемпионство подряд.