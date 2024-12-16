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    • Юран вступился за Воробьева на фоне хейта из-за убитых зайцев

    Юран вступился за Воробьева на фоне хейта из-за убитых зайцев

    Бывший игрой сборной России Сергей Юран отреагировал на скандальное фото форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

    • Игрок выложил кадр с результатами своей охоты – несколькими убитыми зайцами.
    • 27-летний Воробьев провел в этом сезоне 24 матча, забил 5 голов, отдал 3 передачи.
    • Форвард перешел в московский клуб летом из «Оренбурга». Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

    «У нас что охота запрещена законодательством? Есть понятие открытая охота, когда можно охотиться на птицу, кабана, лося, зайца. И что в этом такого? Дмитрия – законопослушный гражданин. Законом у нас охота не запрещена. Если бы у нас запретили охотиться на зайцев, наверное, это было бы неправильно. Но человек же не занимался браконьерством. Он проводит отпуск, любит походить по лесу, по полям, поохотиться. Что в этом такого?

    Оставьте человека в покое. Он не нарушал закон. Дмитрий же не в баре сидит или ночном клубе во время отпуска? Он – профессионал. Ну, любит активный отдых. А если бы летом рыбы наловил, тоже критиковали бы? Это его личная жизнь. Еще раз повторюсь, Воробьев не нарушал закон, охотившись на зайцев. Вот и все», – сказал Юран.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.12.2024 20:48
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    Комментарии (7)
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    DOCTOR PENALTY
    1734371929
    Барсик, сядь на место и успокойся. Здесь Воробья критикуют не за нарушение закона (у нас вообще это не принято), а за дурость. ***
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    cska1948
    1734371964
    К сведению Воробьёва и Юрана: Зайца-русака и беляка разрешается добыть не более 1 особи в день и не более 7-ми за весь сезон охоты. Куницу лесную и куницу каменную — по 5 особей за сезон охоты. Добыча бобра ограничена 10 особями за сезон. Лисицу охотники могут добывать без ограничений и получить компенсацию за каждое добытое животное.
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