Алланазаров вступился за Селихова на фоне жесткой критики за видео с Соболевым

Обозреватель «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Максим Алланазаров поддержал вратаря команды Александра Селихова.

Селихов выложил отпускное видео с экс-игроком «Спартака» Александром Соболевым.

Голкипера жестко стали критиковать болельщики москвичей.

Селихова планирует подписать зимой «Ростов».

«Читаю мнения особо одаренных про видео Селихова с Соболевым и хочу сказать одно: «Саня, ты красавец!».

Из этого видео и из поступков Селихова в прошлом могу сделать вывод, что этот парень умеет дружить и мнение кучки сомнительных типов со Спартаком головного мозга его вообще не тревожит.

Помните, как Селя вписывался за Глушака? Конечно, помните. Сколько тогда подгорело жоп? О, не поддается счету их количество. Возгорание отбитых было видно из самого Орла.

Подобные примеры – показатель того, что в сегодняшнем гнилом мире бабок и чужих мнений, есть что-то, что гораздо ценнее и важнее бумажек и всеобщего одобрения. За это Саше Селихову и улетает пацанский респект из сердца пацанского движа – Луховиц!» – написал Алланазаров.