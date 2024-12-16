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    «Факел» расторг контракт с воспитанником «Спартака»

    «Факел» объявил об обоюдном расторжении контракта с латералем Владиславом Мастерным.

    «Влад, ты пришeл в «Факел» летом 2019 года, когда всe только начиналось. Всех нас ждало возрождение клуба, выход в РПЛ, сохранение прописки в элитном дивизионе и 11-е место в сезоне-2023/24 – рекордно высокое для команды.

    Ты вписал своe имя в славную историю «Факела», проведя в нашей футболке 158 официальных матчей. Двери клуба всегда открыты для тебя, наш Мастер», – написали воронежцы.

    • Мастерной, вероятнее всего, окажется в «Черноморце» из Первой лиги.
    • Владислава хочет видеть тренер новороссийцев Олег Василенко, работавший ранее в «Факеле».
    • «Факел» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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    Источник: телеграм-канал «Факела»

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    16.12.2024 19:10
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    Комментарии (5)
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    WE ARE FOR PETER
    1734366528
    И куда ты теперь то ?
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    Gospod
    1734372953
    Жаль..ну не нравится от Пятибратову. При Ташуеве ишрал.. Достойно... жаль.. таких отдавать нельщя футболистов
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    alefreddy
    1734375797
    отдыхать поедет на пляж
    Ответить
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