«Факел» расторг контракт с воспитанником «Спартака»

«Факел» объявил об обоюдном расторжении контракта с латералем Владиславом Мастерным.

«Влад, ты пришeл в «Факел» летом 2019 года, когда всe только начиналось. Всех нас ждало возрождение клуба, выход в РПЛ, сохранение прописки в элитном дивизионе и 11-е место в сезоне-2023/24 – рекордно высокое для команды.

Ты вписал своe имя в славную историю «Факела», проведя в нашей футболке 158 официальных матчей. Двери клуба всегда открыты для тебя, наш Мастер», – написали воронежцы.