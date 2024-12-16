Неймар оценил решение о переходе в «Аль-Хиляль»

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар считает, что принял правильное решение о переходе в саудовский клуб из «ПСЖ».
– Как вы приняли решение перейти в «Аль-Хиляль» и в лигу Саудовской Аравии? Вам здесь нравится?
– Я решил уйти из «ПСЖ». Мне пришло предложение перейти в «Аль-Хиляль».
Я получил это предложение сразу после того, как ушел из французского клуба, потому что в «ПСЖ» я уже не был счастлив. Клуб и тренер больше не хотели меня использовать. Мне сказали об этом, поэтому мне пришлось принять решение.
И мне понравилось предложение «Аль-Хиляля». Я познакомился с этим клубом, местной культурой и чемпионатом.
Я был очень удивлен приемом и добротой болельщиков. Чемпионат растет, как и наша команда. Моя семья и мы уверены, что приняли правильное решение.
– Как вам жизнь в Саудовской Аравии? Порекомендуете ли вы другим игрокам присоединиться к вам?
– Я очень счастлив здесь. Все игроки, которые хотят приехать сюда, удивятся уровню или некоторым очень положительным моментам этого чемпионата.
- 32-летний Неймар был куплен саудовским клубом у «ПСЖ» в августе 2023 года за 90 миллионов евро.
- Из-за травм бразилец провел за «Аль-Хиляль» только 7 матчей, забил 1 гол, отдал 3 передачи.