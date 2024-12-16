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    • Кобелев назвал единственного игрока-открытие в РПЛ в 2024 году

    Кобелев назвал единственного игрока-открытие в РПЛ в 2024 году

    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что в РПЛ в 2024 году есть только один игрок, которого можно назвать открытием.

    – Наверное, Батраков. Другого нет.

    – А почему именно он?

    – Я же вам сказал, что других нет. А вы мне назовите ещe, кого можно порекомендовать из российских игроков на прорыв года?

    – Кого бы вы назвали главным разочарованием или кто не показал свой уровень в этом году?

    – Здесь сложнее вопрос. Я бы не хотел говорить конкретно о людях. Ситуация у всех разная. Я считаю, что многие футболисты не показали того уровня, на который могли бы претендовать.

    • Батраков дебютировал в РПЛ в этом году. 19-летний футболист провел за «Локомотив» 29 матчей, забил 12 голов, отдал 8 передач.
    • Также он провел 2 встречи за сборную России, забил 1 мяч.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    16.12.2024 14:29
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