Кобелев назвал единственного игрока-открытие в РПЛ в 2024 году

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что в РПЛ в 2024 году есть только один игрок, которого можно назвать открытием.
– Наверное, Батраков. Другого нет.
– А почему именно он?
– Я же вам сказал, что других нет. А вы мне назовите ещe, кого можно порекомендовать из российских игроков на прорыв года?
– Кого бы вы назвали главным разочарованием или кто не показал свой уровень в этом году?
– Здесь сложнее вопрос. Я бы не хотел говорить конкретно о людях. Ситуация у всех разная. Я считаю, что многие футболисты не показали того уровня, на который могли бы претендовать.
- Батраков дебютировал в РПЛ в этом году. 19-летний футболист провел за «Локомотив» 29 матчей, забил 12 голов, отдал 8 передач.
- Также он провел 2 встречи за сборную России, забил 1 мяч.