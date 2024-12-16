Кобелев назвал единственного игрока-открытие в РПЛ в 2024 году

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что в РПЛ в 2024 году есть только один игрок, которого можно назвать открытием.

– Наверное, Батраков. Другого нет.

– А почему именно он?

– Я же вам сказал, что других нет. А вы мне назовите ещe, кого можно порекомендовать из российских игроков на прорыв года?

– Кого бы вы назвали главным разочарованием или кто не показал свой уровень в этом году?

– Здесь сложнее вопрос. Я бы не хотел говорить конкретно о людях. Ситуация у всех разная. Я считаю, что многие футболисты не показали того уровня, на который могли бы претендовать.