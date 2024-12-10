Дуглас Сантос: «Зенит» – сильнейший клуб России, на который смотрит остальная Европа»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о критике в отношении петербургского клуба.

– Как считаешь, со стороны соперников и болельщиков отношение к вам стало более агрессивным за те годы, что вы не отпускаете титул?

– Ощущается по-разному. Наши болельщики нас поддерживают, помогают нам становиться чемпионами из года в год. На трибунах «Газпром Арены», на улицах города, по прилете в другие города, на выездных играх – везде мы это чувствуем, и нам это помогает, мотивирует всю команду.

А те, кто критикует, не знают нашей повседневной жизни. Не понимают, что мы отдаем футболу все свое время, постоянно тренируемся.

Думаю, если бы хейтеры хоть немного узнали о нашей работе и характере, то поменяли бы свое мнение. Но, давайте так, на сегодня мы сильнейший клуб России, на который смотрит остальная Европа.

А для российского спорта важно иметь команду, которая регулярно показывает свой уровень, даже в сложных условиях проводит международные игры с хорошими соперниками, борется до конца, настроена решительно.

Так что, думаю, болельщики других команд должны уважительно относиться и друг к другу, и, конечно, к нам как к чемпиону страны. Мы все должны гордиться футболом и тем, что в России есть такие сильные команды, как «Зенит». Путь настоящих чемпионов – это взаимоуважение ко всем.

«Зенит» выигрывал чемпионат России последние 6 раз.

В нынешнем сезоне команда занимает 2-е место с 39 очками после 18 туров. У лидирющего «Краснодара» такое же количество баллов.

30-летний Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов