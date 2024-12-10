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    • Дуглас Сантос: «Зенит» – сильнейший клуб России, на который смотрит остальная Европа»

    Дуглас Сантос: «Зенит» – сильнейший клуб России, на который смотрит остальная Европа»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о критике в отношении петербургского клуба.

    – Как считаешь, со стороны соперников и болельщиков отношение к вам стало более агрессивным за те годы, что вы не отпускаете титул?

    – Ощущается по-разному. Наши болельщики нас поддерживают, помогают нам становиться чемпионами из года в год. На трибунах «Газпром Арены», на улицах города, по прилете в другие города, на выездных играх – везде мы это чувствуем, и нам это помогает, мотивирует всю команду.

    А те, кто критикует, не знают нашей повседневной жизни. Не понимают, что мы отдаем футболу все свое время, постоянно тренируемся.

    Думаю, если бы хейтеры хоть немного узнали о нашей работе и характере, то поменяли бы свое мнение. Но, давайте так, на сегодня мы сильнейший клуб России, на который смотрит остальная Европа.

    А для российского спорта важно иметь команду, которая регулярно показывает свой уровень, даже в сложных условиях проводит международные игры с хорошими соперниками, борется до конца, настроена решительно.

    Так что, думаю, болельщики других команд должны уважительно относиться и друг к другу, и, конечно, к нам как к чемпиону страны. Мы все должны гордиться футболом и тем, что в России есть такие сильные команды, как «Зенит». Путь настоящих чемпионов – это взаимоуважение ко всем.

    • «Зенит» выигрывал чемпионат России последние 6 раз.
    • В нынешнем сезоне команда занимает 2-е место с 39 очками после 18 туров. У лидирющего «Краснодара» такое же количество баллов.
    • 30-летний Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.12.2024 18:08
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    Комментарии (17)
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    ziborock
    1733844810
    Ловите наркомана!)))
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    Cleaner
    1733844828
    Сильнейший клуб не имеет права проигрывать аутсайдерам НА СВОЕМ поле ДВЕ игры ПОДРЯД!!!
    Ответить
    Тинез Розоп
    1733844881
    Эмблему Газпром все знают. А на Зенит всем похер , Как и на остальные клубы. Спросите там у любого , никто не знает никого. Ну разве Нас по старой памяти…
    Ответить
    erybov1965
    1733845357
    Какая Европа,толерантная?Что за бред,она пока в сторону России вообще не смотрит,а если кто и смотрит,то только на зарплатную ведомость - на шару.
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1733847534
    Паспорт отрабатывает.
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    шахта Заполярная
    1733847745
    А сантос знает, что он это наговорил
    Ответить
    NewLife
    1733848671
    " на сегодня мы сильнейший клуб России, на который смотрит остальная Европа." Смотри на табло и заткни уши, чтобы не слышать, как ты рассмешил турков. Уточни, кто конкретно смотрит на синит в "остальной" Европе. Пиарщики синита, вы хоть принимайте успокоительное перед тем, как писать ему тексты)))))
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    n876
    1733852323
    Зенит позор российского футбола.
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    Айболид
    1733854254
    Ништяк полыхает у рылов )))
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    FWSPM
    1733858657
    Только в ваших фантазиях
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