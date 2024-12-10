Инвестор «Химок» прокомментировал информацию о назначении Игнашевича

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о возможном назначении Сергея Игнашевича на пост главного тренера команды вместо Франка Артиги.

«Опять ерунду какую‑то пишут. У меня нет такой информации. Насколько мне известно, Артига возобновит работу с командой после отпуска. Никакой проблемы с этим нет», – сказал Садыгов.

Артига возглавляет «Химки» с 28 июня.

Команда занимает 13-е место в РПЛ с 16 очками после 18 матчей.

Игнашевич ранее возглавлял «Балтику», которую покинул по итогам прошлого сезона.

Осенью его называли претендентом на место главного тренера «Крыльев Советов».

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