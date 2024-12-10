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    • Садулаев заключит новый контракт с «Ахматом», чтобы избежать бесплатного перехода в «Зенит»

    Садулаев заключит новый контракт с «Ахматом», чтобы избежать бесплатного перехода в «Зенит»

    «Ахмат» работает над продлением контракта с полузащитником Лечи Садулаевым, сообщает журналист Иван Карпов. Когда клуб с игроком договорятся, станет возможным потенциальный трансфер в «Зенит», возможно это случится летом.

    «Из «Ахмата» просто так никто никогда никуда не уходит! Это особый клуб», – написал Карпов.

    По данным журналиста, сделка по переходу Садулаева должна быть с деньгами. В ней может быть задействован защитник Арсен Адамов, который выступает за «Ахмат» на правах аренды из «Зенита».

    • Ранее «Чемпионат» сообщил, что Садулаев уже ведет перегворы по условиям контракта с «Зенитом», в который может перебраться летом 2025 года.
    • Контракт игрока с грозненским клубом истекает 30 июня.
    • 24-летний вингер провел в этом сезоне 20 матчей за «Ахмат», забил 3 гола, отдал 2 передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Садулаева в 2,5 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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    10.12.2024 16:30
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    Комментарии (13)
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    acor94
    1733837766
    Уроды!
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    Цугундeр
    1733837920
    «Из «Ахмата» просто так никто никогда никуда не уходит! Это особый клуб», – написал Карпов. А что лучше..? Извиняться перед Рамзаном или перед Алёшей? И какой клуб "особый"?)) И сколько можно п.здеть хрень могучую говнюку с прекрасным именем Иван...? Нет ответа...)
    Ответить
    Тинез Розоп
    1733838463
    Ну и где тут не Позор?…
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    rash1959
    1733840235
    Купят, точно купят тысяч за 30-40, рублей, конечно (схема сутормина). Ведь доллар и евро "скукожились"
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    7:1
    1733840535
    час назад об этом писал. но повторю: садулаев может с 1 января заключить с нами контракт бесплатно. но он не может кинуть родной клуб, как круговой. чечня его воспитала, вырастила, дала путь в футбол, вложилась в него - а он сбежит. сами знаете - на кавказе такое не поймут. думаю, и в его собственных интересах отблагодарить родной клуб, принести финансовую пользу, поэтому он и заключит новый контракт, чтобы зенит его потом выкупил. пц, до чего бред. ну у нас в стране вот так.
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    BRO_football
    1733843135
    Ну и правильно. У Зенита полно бабла. Не разорится.
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    FWSPM
    1733858626
    обмелчал газпрем))) совсем видимо с бюджетом плохо стало
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    ivany4
    1733897333
    То что газпрём мутит черные схемы переходов игроков давно известно. Но это ведь "знаток" Карпов вещает, поэтому насколько здесь всё мутно, будем судить по окончании сделки.
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    Борис34684
    1733974646
    Не понятно какой смысл покупать зениту этого парня, три гола за двадцать игр. У газпрема своих таких куча.
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