Садулаев заключит новый контракт с «Ахматом», чтобы избежать бесплатного перехода в «Зенит»

«Ахмат» работает над продлением контракта с полузащитником Лечи Садулаевым, сообщает журналист Иван Карпов. Когда клуб с игроком договорятся, станет возможным потенциальный трансфер в «Зенит», возможно это случится летом.

«Из «Ахмата» просто так никто никогда никуда не уходит! Это особый клуб», – написал Карпов.

По данным журналиста, сделка по переходу Садулаева должна быть с деньгами. В ней может быть задействован защитник Арсен Адамов, который выступает за «Ахмат» на правах аренды из «Зенита».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Садулаев уже ведет перегворы по условиям контракта с «Зенитом», в который может перебраться летом 2025 года.

Контракт игрока с грозненским клубом истекает 30 июня.

24-летний вингер провел в этом сезоне 20 матчей за «Ахмат», забил 3 гола, отдал 2 передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Садулаева в 2,5 миллиона евро.

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