Ольмо сможет покинуть «Барселону» в случае проблем с регистрацией.

Полузащитник Дани Ольмо сможет бесплатно уйти из «Барселоны», если клуб не сумеет зарегистрировать его.

По данным Mundo Deportivo, соответствующее условие было включено в контракт хавбека в августе, когда игрок согласился быть зарегистрированным только на первую половину сезона. Оно будет действовать в течение всего срока соглашения, которое истекает в 2030 году.

Сейчас Ольмо не планирует уходить из «Барселоны». Испанец сохраняет спокойствие и доверяет клубу в вопросах регистрации.

Текущий срок регистрации игрока в Ла Лиге заканчивается 31 декабря. «Барселона» воспользовалась возможностью зарегистрировать футболиста вместо получившего серьезную травму Андреаса Кристиансена.

26-летний Ольмо провел в этом сезоне 12 матчей за «Барселону», забил 6 голов.

Испанский клуб приобрел его 9 августа за 55 миллионов евро у «РБ Лейпциг».

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