Садулаев уже обсуждает с «Зенитом» детали контракта

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев близок к переходу в «Зенит» на правах свободного агента летом следующего года. Контракт хавбека с грозненским клубом истекает 30 июня 2025-го.

«Стороны должны подписать контракт в ближайшее время, сейчас они обсуждают детали. Сам игрок очень заинтересован в переходе и уверен, что сможет побороться за место в основе», – сообщил источник «Чемпионата».

24-летний вингер провел в этом сезоне 20 матчей за «Ахмат», забил 3 гола, отдал 2 передачи.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

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