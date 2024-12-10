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    Садулаев уже обсуждает с «Зенитом» детали контракта

    Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев близок к переходу в «Зенит» на правах свободного агента летом следующего года. Контракт хавбека с грозненским клубом истекает 30 июня 2025-го.

    «Стороны должны подписать контракт в ближайшее время, сейчас они обсуждают детали. Сам игрок очень заинтересован в переходе и уверен, что сможет побороться за место в основе», – сообщил источник «Чемпионата».

    • 24-летний вингер провел в этом сезоне 20 матчей за «Ахмат», забил 3 гола, отдал 2 передачи.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.12.2024 13:55
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    Комментарии (4)
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    1733828308
    Если ГАЗПРОМ говорит НЕТ,то это ДА,скорее всего.
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    7:1
    1733829201
    псих. у нас даже педро сидит на лавке, потому что на этой позиции слева (его основной) закрепился мостовой. на что садулаев рассчитывает в этой ситуации? что будет играть по центру, где вендел, клаудиньо и глушенков? или справа, где лусиано, мантуан и артур дерутся за позицию? хотя.. летом может произойти серьёзная чистка состава. тогда смысл в его переходе может и будет.
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