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    Дуарте назвал лучшего форварда РПЛ

    Защитник «Спартака» Алексис Дуарте определил лучшего форварда РПЛ.

    – Прямо сейчас Манфред – лучший нападающий РПЛ?

    – На мой взгляд, да. Он переживает очень хороший момент в карьере – делает дубли, «Локомотиву» вообще четыре гола забил!

    – Тебя удивило его преображение в этом сезоне?

    – Не сказал бы, что удивило. Я-то видел его каждый день и знал, что он очень талантливый игрок. А ещe Угальде большой трудяга. Всe это в комплексе принесло свои плоды в виде голов.

    • Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года за 13 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне на счету форварда был 1 гол в 16 встречах в составе красно-белых.
    • Сейчас Угальде лидирует в списке бомбардиров РПЛ с 15 голами.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.12.2024 12:28
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    Комментарии (1)
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    Max-Min-vkontakte
    1733823273
    Не, не так: Дуарте назвали лучшего форварда России, и он с этим согласился))
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