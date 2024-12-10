Дуарте назвал лучшего форварда РПЛ

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте определил лучшего форварда РПЛ.

– Прямо сейчас Манфред – лучший нападающий РПЛ?

– На мой взгляд, да. Он переживает очень хороший момент в карьере – делает дубли, «Локомотиву» вообще четыре гола забил!

– Тебя удивило его преображение в этом сезоне?

– Не сказал бы, что удивило. Я-то видел его каждый день и знал, что он очень талантливый игрок. А ещe Угальде большой трудяга. Всe это в комплексе принесло свои плоды в виде голов.

Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года за 13 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету форварда был 1 гол в 16 встречах в составе красно-белых.

Сейчас Угальде лидирует в списке бомбардиров РПЛ с 15 голами.

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