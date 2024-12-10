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    Орлов: «Не хочу говорить о Соболеве, его уже не улучшишь»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре Александра Соболева за «Зенит».

    • У Соболева в 11 матчах РПЛ за «Зенит» 0+0.
    • Всего 27-летний Соболев провел 16 матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне, в которых забил 2 гола и отдал 1 передачу.
    • Петербургский клуб в августе приобрел игрока у «Спартака» за 10 миллионов евро.

    «Я же помню, как Сергей Семак обосновывал подписание Соболева. Мол, этот форвард нужен для навала, он будет полезен в такой игре. Я дальше не продолжаю... Вы все видели сами. Больше про Соболева ничего говорить не хочу. В таком возрасте ты футболиста уже не улучшишь. Не хватает мастерства.

    Говорят, что он долго не играл и еще набирает форму? А почему он долго не играл? Конфликт в «Спартаке»? Но тогда нужно было поддерживать форму, держать себя в тонусе. Значит, он плохо тренировался. Мне кажется, он вообще не работал. В итоге человек просто-напросто не готов. Ну наверное, он еще выйдет на свой прежний уровень. Но подходит ли такой уровень «Зениту»? Вот в чем вопрос... Так что больше даже не хочется разбирать его игру», – сказал Орлов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.12.2024 10:28
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    Комментарии (6)
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    Garrincha58
    1733816389
    причем тут Соболев нашли блин крайнего надо говорить о тренере вот он никогда больше ничего не выиграет
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    Интерес
    1733817242
    Остаётся вопрос :Почему отсутствие мастерства не видели куча специалистов и тренеров,когда выбирали его аж три не последних клуба РПЛ? Даже второй есть:почему он,до внутренних скандалов в команде "Спартак",достаточно успешно выполнял свою означенную миссию, в нём и ещё одной команде? Судя по всему,он и в "Зените" играет назначенную роль,полезную для всего российского футбола-смутьяна.
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    Скунсы питера
    1733822494
    ээээ, не троньте Соболева, не вздумайте в аренду его отдать или продать. Така корова нужна самому, зиниту.
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