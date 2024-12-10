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    • Дуглас Сантос: «Столетие «Зенита» – масштабная дата для всей России, поэтому мы обязаны взять титул»

    Дуглас Сантос: «Столетие «Зенита» – масштабная дата для всей России, поэтому мы обязаны взять титул»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о давлении в связи с грядущим 100-летием клуба.

    – Этот сезон для «Зенита» юбилейный, а потому особенный. Ты, как капитан, ощущаешь дополнительную ответственность?

    – Я всегда говорю, что важна каждая игра в сезоне. В 2025 году у нас юбилей. Столетие – это масштабная дата для клуба, для города и всей страны. Поэтому мы просто обязаны взять титул. Да, с каждым годом побеждать становится сложнее, но мы преданы своему делу и сосредоточены на нем.

    – Конкуренты «Зенита» в этом сезоне сильнее, чем в прошлом? Кто из них тебе кажется самым серьезным соперником в борьбе за золото?

    – Каждый год конкуренты усиливаются и проделывают большую работу. И в этом сезоне мы видим, что многие команды играют очень хорошо, набирают важные очки. Вы все знаете эти клубы – «Краснодар», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо». Они демонстрируют высокий уровень игры, и нам нужно быть начеку, каждое очко очень ценно.

    • «Зенит» отметит 100-летие в последнем туре РПЛ.
    • Команда идет на 2-м месте.
    • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.12.2024 10:04
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    Комментарии (17)
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    Plyash
    1733818358
    Вот за всю страну не надо шлёпать своими толстенными губищами,чмо южноамериканское. Остановись на Питере и Ленинградской области,хотя я и про область не уверен.
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1733821300
    Смешно, все знают ответственность какая легла в этом году, но команда желает все, чтобы даже в тройку не попасть...
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    Скунсы питера
    1733821992
    а возьмёте фаллос.
    Ответить
    С-Петр-google
    1733822987
    кому вы на *** нужны , позорники.
    Ответить
    ziborock
    1733825569
    Для всей России?!))) Уголек с юмором!)))
    Ответить
    guron88
    1733826528
    Бразилец говорит за всю Россию! Во как...
    Ответить
    R_a_i_n
    1733826755
    Вся Россия будет рада если Зенит вылетит в пердив! Ну почти вся Россия!
    Ответить
    АЛЕКС 58
    1733837163
    Возьмёте или купите?
    Ответить
    Антон Л
    1733843608
    Живу в Красноярске. С р а т ь мы тут хотели на эту дату.
    Ответить
    Oldtrafford83
    1733893496
    Вся Россия будет болеть за Краснодар или Спартак))
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