Дуглас Сантос: «Столетие «Зенита» – масштабная дата для всей России, поэтому мы обязаны взять титул»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о давлении в связи с грядущим 100-летием клуба.

– Этот сезон для «Зенита» юбилейный, а потому особенный. Ты, как капитан, ощущаешь дополнительную ответственность?

– Я всегда говорю, что важна каждая игра в сезоне. В 2025 году у нас юбилей. Столетие – это масштабная дата для клуба, для города и всей страны. Поэтому мы просто обязаны взять титул. Да, с каждым годом побеждать становится сложнее, но мы преданы своему делу и сосредоточены на нем.

– Конкуренты «Зенита» в этом сезоне сильнее, чем в прошлом? Кто из них тебе кажется самым серьезным соперником в борьбе за золото?

– Каждый год конкуренты усиливаются и проделывают большую работу. И в этом сезоне мы видим, что многие команды играют очень хорошо, набирают важные очки. Вы все знаете эти клубы – «Краснодар», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо». Они демонстрируют высокий уровень игры, и нам нужно быть начеку, каждое очко очень ценно.

«Зенит» отметит 100-летие в последнем туре РПЛ.

Команда идет на 2-м месте.

«Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

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