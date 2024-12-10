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    • Радимов – об игре «Спартака»: «Словно на мопедах ездят по полю, все успевают, не устают»

    Радимов – об игре «Спартака»: «Словно на мопедах ездят по полю, все успевают, не устают»

    Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил игру «Спартака».

    «Естественно, когда ты выигрываешь шесть матчей подряд, тебе хочется продолжать. Тем более, ты нагнал лидеров и поймал кураж. Мне очень нравится работа всего тренерского штаба «Спартака».

    Физически команда выглядит отменно. Такое ощущение, что они 90 минут на мопедах ездят по полю. Они прессингуют все 90 минут, все успевают, при этом нет усталости. Вывести Манфреда Угальде на совершенно другой уровень в списке бомбардиров – это тоже заслуга тренера.

    Больше всего мне нравится работа полузащитников. Станкович и сам был полузащитником высокого уровня и играл в командах такого уровня. Перестроения, отбор, вторые мячи, игра вперед, страховка, перемещение тройки центральных полузащитников выглядят настолько идеальными, что хочется смотреть и смотреть.

    Все на максимальных скоростях, это современный футбол, куда «Спартак» движется. Отсюда у них получается многое. Конечно, был бы я футболистом «Спартака», я бы тоже хотел, чтобы сезон продолжался», – сказал Радимов.

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • Отставание от 1-го места – 2 очка.
    • «Спартак» выйдет из отпуска в 1-ю декаду января.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.12.2024 07:53
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    Комментарии (3)
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    NewLife
    1733814478
    Не перехвали)))))
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    Интерес
    1733817981
    Как он хорошо про "скоростные маневренные мопеды"! А если с "кроссовыми мотоциклами" встретятся???
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