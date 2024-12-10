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    • Карпин – о логистических трудностях «Ростова»: «Если игроки пожалуются мне на них, они будут посланы далеко»

    Карпин – о логистических трудностях «Ростова»: «Если игроки пожалуются мне на них, они будут посланы далеко»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал логистические трудности команды.

    – Было ли в последнее время такое, что кто‑то из футболистов приходил и говорил, что больше не может, сил нет и переезды вывозить не может?

    – Ни один футболист не подходил с таким вопросом, даже пожеланием. Они понимают, если кто‑то из них ко мне лично подойдет, то понятно, что они будут посланы далеко и подальше.

    Ответ будет примерно такой: если я в свои 55 лет все это вывожу, то вы в свои 25 лет почему не можете? Это отмазки.

    • Аэропорт в Ростове-на-Дону закрыт с 2022 года.
    • Команда ездит на автобусе.
    • «Ростов» идет в РПЛ 7-м.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.12.2024 07:45
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    Комментарии (2)
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    Foxitkuban
    1733810203
    Где-то плачут футболисты Владивостокского "Луча".
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    Garrincha58
    1733817283
    Карпин молодец!
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