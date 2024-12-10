Карпин – о логистических трудностях «Ростова»: «Если игроки пожалуются мне на них, они будут посланы далеко»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал логистические трудности команды.

– Было ли в последнее время такое, что кто‑то из футболистов приходил и говорил, что больше не может, сил нет и переезды вывозить не может?

– Ни один футболист не подходил с таким вопросом, даже пожеланием. Они понимают, если кто‑то из них ко мне лично подойдет, то понятно, что они будут посланы далеко и подальше.

Ответ будет примерно такой: если я в свои 55 лет все это вывожу, то вы в свои 25 лет почему не можете? Это отмазки.

Аэропорт в Ростове-на-Дону закрыт с 2022 года.

Команда ездит на автобусе.

«Ростов» идет в РПЛ 7-м.

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