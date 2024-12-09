Эндрик отказался уходить из «Реала» зимой

Эндрик не рассматривает вариант с арендой в предстоящее трансферное окно, несмотря на то, что его игровое время в «Реале» не соответствует его ожиданиям, сообщает Marca. Бразилец не теряет надежды и верит, что его время в мадридском клубе придет.

18-летний нападающий уверен, что сможет воспользоваться шансом, который ему предоставит Карло Анчелотти, и доказать, что способен на большее, чем просто выходить на последних минутах. Игрок понимает, что главное – быть готовым к моменту, когда его шанс придет.

Этот сезон он воспринимает как вызов терпению, самообладанию и осознанию своего физического и ментального состояния. Однако, если картина не изменится во второй половине сезона, то летом футболист рассмотрит возможные варианты.