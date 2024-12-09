Мостовой двумя словами описал Станковича

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил работу Деяна Станковича в московском клубе.
- «Спартак» под руководством сербского специалиста ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
- Отставание от «Краснодара» и «Зенита» – 2 очка.
«Спартак» близок к тому, чтобы называться лучшей командой РПЛ по игре. Такого давно не было. Матчи красно-белых приятно смотреть, потому что футболисты начали играть на поле, а не катать мяч от одного к другому.
Назначение Станковича точно себя оправдало. Деян – футбольный мужик, игроки его по-хорошему боятся, уважают. В команде есть дисциплина, все играют с высокой самоотдачей», – сказал Мостовой.
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