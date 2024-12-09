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    Мостовой двумя словами описал Станковича

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил работу Деяна Станковича в московском клубе.

    • «Спартак» под руководством сербского специалиста ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
    • Отставание от «Краснодара» и «Зенита» – 2 очка.

    «Спартак» близок к тому, чтобы называться лучшей командой РПЛ по игре. Такого давно не было. Матчи красно-белых приятно смотреть, потому что футболисты начали играть на поле, а не катать мяч от одного к другому.

    Назначение Станковича точно себя оправдало. Деян – футбольный мужик, игроки его по-хорошему боятся, уважают. В команде есть дисциплина, все играют с высокой самоотдачей», – сказал Мостовой.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.12.2024 13:54
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    Комментарии (2)
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    Plyash
    1733742343
    Саша,давай срочно оформляйся к Станковичу в подмастерья,чего время терять. А там глядишь...и в дамках,чем чёрт не шутит,когда бог спит.
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    Мордаванин
    1733744543
    ипанутый кабан?
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