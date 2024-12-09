Семшов оценил игру «Спартака» в последних матчах

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о результатах «Спартака». Московская команда выиграла в шести последних матчах.

«Команда Станковича сейчас показывает чемпионский футбол. И результаты хороши, и сама игра. Футболисты группы атаки находятся в великолепной форме. Наверное, перерыв сейчас не на руку им. Но что есть, то есть. Хорошо, что они подтянулись. И я думаю, что в межсезонье поработают.

Станкович понял стиль команды, лучше узнал футболистов, и сейчас, наверное, они включатся в борьбу за чемпионство, если будут так же играть. Хотя будет большая пауза, все может измениться», – сказал Семшов.