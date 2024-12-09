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    Семшов оценил игру «Спартака» в последних матчах

    Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о результатах «Спартака». Московская команда выиграла в шести последних матчах.

    «Команда Станковича сейчас показывает чемпионский футбол. И результаты хороши, и сама игра. Футболисты группы атаки находятся в великолепной форме. Наверное, перерыв сейчас не на руку им. Но что есть, то есть. Хорошо, что они подтянулись. И я думаю, что в межсезонье поработают.

    Станкович понял стиль команды, лучше узнал футболистов, и сейчас, наверное, они включатся в борьбу за чемпионство, если будут так же играть. Хотя будет большая пауза, все может измениться», – сказал Семшов.

    • «Спартак» ушел на зимнюю пазу на 3-м месте в РПЛ.
    • Отставание от «Краснодара» и «Зенита» – 3 очка.

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    Источник: «Советский спорт»

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    09.12.2024 11:41
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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1733737810
    "Чемпионский футбол" натянет на себя,как одеяло,чемпион закончившегося сезона,даже если ему это обеспечат унылые,но стабильные 1-0.Остальное-мура. "Краснодар" вот -чемпион зрительских симпатий последних лет,а "Спартак"-всего лишь 6 последних туров.Но были ещё "Оренбург" и Кубок,и никто не гарантирует,что через три бездельных месяца это не повторится.
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    OldenVad
    1733752263
    По мне так отставание на 2 очка )))
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