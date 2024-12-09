Орлов выделил главную заслугу Станковича в «Спартаке»

Комментатор Геннадий Орлов высоко оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

Московская команда ушла на зимнюю паузу на третьем месте в РПЛ. Отставание от «Краснодара» и «Зенита» – два очка.

«Прежде всего, он на высокий уровень поднял физическую подготовленность игроков. Все равно в футболе, как и в любой другой командной игре, например, в хоккее, обязательно нужна физическая подготовленность. Они прессинговали все 90 минут! Если нет физических сил, то ничего не получается. А когда есть, тогда все приложится: техника, потом тактика и психология. И матч в Краснодаре показал, что у «Спартака» есть психология победителя.

Но в футболе бывает так, что следующий матч может не сложиться. Мало ли что там произойдет внутри команды? Это очень сложно, мы же не знаем. А журналистам все-таки не надо быть максималистами», – сказал Орлов.