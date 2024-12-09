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    Орлов выделил главную заслугу Станковича в «Спартаке»

    Комментатор Геннадий Орлов высоко оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

    Московская команда ушла на зимнюю паузу на третьем месте в РПЛ. Отставание от «Краснодара» и «Зенита» – два очка.

    «Прежде всего, он на высокий уровень поднял физическую подготовленность игроков. Все равно в футболе, как и в любой другой командной игре, например, в хоккее, обязательно нужна физическая подготовленность. Они прессинговали все 90 минут! Если нет физических сил, то ничего не получается. А когда есть, тогда все приложится: техника, потом тактика и психология. И матч в Краснодаре показал, что у «Спартака» есть психология победителя.

    Но в футболе бывает так, что следующий матч может не сложиться. Мало ли что там произойдет внутри команды? Это очень сложно, мы же не знаем. А журналистам все-таки не надо быть максималистами», – сказал Орлов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.12.2024 10:54
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    Комментарии (3)
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    Cleaner
    1733734857
    Орлов, ты лучше выдели главную заслугу Семака в Зените!!!...)))
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    Интерес
    1733737986
    Главная заслуга-сбагрил Соболя.Точнее,не стал настаивать о сохранении его в команде.
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