Тарханов оценил результаты «Спартака» в первой части сезона

Известный российский специалист, бывший ассистент тренера «Спартака» Александр Тарханов высказался о выступлении московского клуба в первой части сезона РПЛ.

«В принципе, «Спартак» добился успеха в первой части сезона. Команда от первого места отстаeт на два очка всего лишь.

Конечно, это благодаря Станковичу, за этот короткий промежуток времени была нестабильная игра. Но он менял состав, просматривал на кого можно опереться. Сейчас стал стабильный состав, а это очень важно, из-за этого момента выстраивается хорошая игра у команды», – сказал Тарханов.