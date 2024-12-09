Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Тарханов оценил результаты «Спартака» в первой части сезона

    Тарханов оценил результаты «Спартака» в первой части сезона

    Известный российский специалист, бывший ассистент тренера «Спартака» Александр Тарханов высказался о выступлении московского клуба в первой части сезона РПЛ.

    «В принципе, «Спартак» добился успеха в первой части сезона. Команда от первого места отстаeт на два очка всего лишь.

    Конечно, это благодаря Станковичу, за этот короткий промежуток времени была нестабильная игра. Но он менял состав, просматривал на кого можно опереться. Сейчас стал стабильный состав, а это очень важно, из-за этого момента выстраивается хорошая игра у команды», – сказал Тарханов.

    • «Спартак» ушeл на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате России. Команда после 18 туров набрала 37 очков и отстает от «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.
    • Красно-белые одержали в РПЛ 6 побед подряд, причем в последних 4-х встречах выигрывали с крупным счетом.

    Новости по теме
    Колыванов высказался о лучших тренерах и игроках России 2024 года
    10 самых подорожавших игроков РПЛ 2
    МакГиди вспомнил выезд в Махачкалу: «Словно заброшенный город: полуразрушенные здания, автоматчики, ужасная еда» 10
    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.12.2024 09:30
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 