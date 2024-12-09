Писарев высказался о регрессе российских игроков «Спартака»

Тренер сборной России Николай Писарев сказал, что его настораживает регресс российских футболистов в «Спартаке».

«Я разделяю восторг по поводу игры «Спартака». Нашли схему и позиции игрокам, здорово физически готовы, но регресс российских футболистов настораживает. Кто‑то помнит, что в «Спартаке» есть Игнатов, Зобнин, Зиньковский и Хлусевич? Из россиян сейчас прогрессирует только Умяров и Максименко.

Сейчас костяк «Спартака» – это иностранцы. Меня это не очень радует. Хотя то, что команда вернулась в чемпионскую гонку, – это хорошо», – сказал Писарев.