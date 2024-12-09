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    • Писарев высказался о регрессе российских игроков «Спартака»

    Писарев высказался о регрессе российских игроков «Спартака»

    Тренер сборной России Николай Писарев сказал, что его настораживает регресс российских футболистов в «Спартаке».

    «Я разделяю восторг по поводу игры «Спартака». Нашли схему и позиции игрокам, здорово физически готовы, но регресс российских футболистов настораживает. Кто‑то помнит, что в «Спартаке» есть Игнатов, Зобнин, Зиньковский и Хлусевич? Из россиян сейчас прогрессирует только Умяров и Максименко.

    Сейчас костяк «Спартака» – это иностранцы. Меня это не очень радует. Хотя то, что команда вернулась в чемпионскую гонку, – это хорошо», – сказал Писарев.

    • «Спартак» с 37 очками занимает 3-е место в РПЛ, уступая два очка «Краснодару» и «Зениту».
    • Команда выиграла 6 последних матчей в турнире подряд.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.12.2024 08:15
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    Комментарии (7)
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    Иван Петров 1986
    1733722604
    А кто вообще из российских игроков прогрессирует?
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    lejnin
    1733725019
    Справедливости ради, следует отметить, что Игнатову, Зиньковскому и Хлусевичу выдавалось довольно много шансов, но они не сделали на поле ровным счётом ни-че-го...в противовес им, например, Дуарте, воспользовался единственным шансом... Про Зобнина отдельный разговор, у него карьера к закату, какой там прогресс, тем более травмы замучали, но когда выходил, как минимум погоды не портил
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    NewLife
    1733730057
    Как такой человек, как Писарев может быть тренером, лучше бы молчал. Видно, что он не фига не понимает. Это мне напомнило изречение нашего министра финансов, что цены хорошие, если ничего не покупать - также Писарев может судить о регрессе игроков, которых нет на поле.
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    andr45
    1733741122
    А кто помнит, что в «Zenitе» есть Ахметов, Васильев, Волков, Горшков, Чистяков,...
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    alefreddy
    1733776466
    балласт большой пригрелся на скамейке
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